Los aclamados muralistas Boa Mistura rediseñan a todo color un centro ocupacional de Bellvitge

La consellera de Drets Socials del Govern de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, han inaugurado este miércoles por la tarde el centro ocupacional que el Grupo Cooperativo TEB lidera en el barrio de Bellvitge en L'Hospitalet, que se ha remodelado de arriba abajo. Entre las actuaciones que se han hecho en el edificio de Bellvitge, destaca la nueva fachada del centro, donde se ha creado un mural artístico con el lema "Talent", a cargo del colectivo Boa Mistura, autores de intervenciones artísticas muy coloridas y muy visuales, esparcidas por medio mundo y con un gran reconocimiento en el mundo de la arquitectura y las artes plásticas.

Ha sido un proceso de cocreación, ya que también han participado personas usuarias del centro ocupacional, con el objetivo de visibilizar y reivindicar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. El estudio Ruiz Larrea Arquitectura se ha encargado de la rehabilitación del edificio. El acto, además, coincide con el 60º aniversario de esta entidad que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

La obra ha sido posible a partir de una subvención de 600.000 euros de la Conselleria, que financia también el servicio de terapia ocupacional y el servicio de orientación e inserción que se alojan en estas instalaciones renovadas, así como otros equipamientos, proyectos y servicios de la entidad.

La consellera ha puesto en valor la labor que ha desarrollado en sus 60 años de vida el grupo TEB. También ha felicitado a los responsables del centro porque "ha convertido las obras de remodelación en una oportunidad para reforzar el vínculo con la comunidad local y los valores de inclusión, cooperación y transformación social.