Así desmienten las cifras los vídeos virales que dicen que Barcelona "está muerta"

Pese a que Barcelona vive picos de turismo en sus calles, llegando a récords jamás registrados de visitantes por metro cuadrado, vuelos en su aeropuerto y cruceros en su puerto, hay quienes tienen otra percepción respecto a las cifras de turistas en la capital catalana.

Desde el Reino Unido, señalan que los británicos están dejando de visitar Barcelona porque "está muerta".

"Periodo turístico silencioso" y "calles desérticas"

Según un artículo recientemente publicado por el popular diario británico 'Mirror', Barcelona, que "una vez fue una ciudad tremendamente popular" entre los británicos, "ya no tiene vida": "Una vez estuvo animada, ahora está muerta. Los británicos han abandonado este destino por otros, provocando otro periodo silencioso para España este año", aseguran. "Hay contenido en la red que muestra calles desérticas en la zona".

En el artículo hacen referencia a Laura, una creadora de contenido que muestra en TikTok, en uno de sus recientes vídeos, la Ronda Litoral, acompañado de un texto en inglés donde se puede leer: "Perdón, pero nadie puede discutirme que estas calles que llevan a la playa no estaban llenas en 2023".

Desde 'Mirror', explican que ha habido "una bajada significativa de visitantes en los últimos meses": "Laura ha ido enseñando, además de en este vídeo, las calles vacías españolas, carreteras silenciosas y playas vacías, ilustrando el cambio drástico en el panorama turístico del país".

Una realidad muy diferente a lo que dice 'Mirror'

A pesar del vídeo en TikTok de esta chica británica y de lo que cuenta 'Mirror', lo que explican con el turismo en Barcelona no es cierto: la capital catalana se ha convertido en la ciudad más masificada de turistas a nivel mundial.

Según un estudio de Nomad eSIM publicado hace un mes, solo en 2024 más de 15 millones de turistas visitaron Barcelona. Esto es más de diez veces su población, una media de 916 turistas por cada 100 habitantes, y de 201.722 turistas por kilómetro cuadrado.

Esto supone acercarse a las cifras de París, casi triplicar el turismo de Venecia y no quedarse lejos de Londres, una ciudad con más de 7 millones de habitantes más que Barcelona. Estos datos son superiores a los de capitales como Roma, París o Nueva York, o de zonas turísticas como Cancún, en México.

Otros datos que explican el turismo que recibe Barcelona y que se aleja de lo que se dice desde 'Mirror': supera la suma de turistas que visitan Brasil y Australia... juntos (ocho millones y algo más de 600.000, respectivamente). Además, recibe más turistas que habitantes tienen Portugal (10,2 millones), Bolivia (12 millones) o Bélgica (11,8 millones) y acoge, ella sola, casi el 20% de todo el turismo de España.

Respecto a España, la Organización Mundial de Turismo asegura que es el segundo país más visitado del mundo, con más de 86 millones turistas al año, solo por detrás de Francia, con cerca de 90 millones, según recoge 'National Geographic'. Esto es casi diez millones más que en el año 2016 y cerca del doble que en el año 2001.