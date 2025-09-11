Barcelona activa la alerta por insuficiencia de drenaje debido a las lluvias

Protección Civil de Barcelona ha activado este jueves el Plan de Actuación de Emergencia Municipal en fase de alerta por riesgo de insuficiencia de drenaje a causa de la lluvia que está cayendo en esta Diada en la capital catalana. De hecho, las precipitaciones han sido persistentes a lo largo de la mañana del jueves en varios puntos de la ciudad, muy especialmente en el frente marítimo.

Según han explicado fuentes municipales, los Bombers de Barcelona han tenido que realizar diversas salidas y se han visto obligados a intervenir en algunos bajos que se han inundado y de los que ha sido necesario extraer agua.

Cancelación de actos de la Diada

Además, la lluvia ha deslucido o ha obligado a cancelar algunos de los actos previstos con motivo de la Diada del 11 de septiembre. Si bien la mañana ha arrancado sin problemas, con las tradicionales ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova, posteriormente la lluvia provocado la cancelación, por ejemplo, el homenaje a Gustau Muñoz que cada año organiza Arran, las juventudes de la CUP, en la calle Ferran.

Los jóvenes de la CUP tampoco han podido iniciar su manifestación habitual hasta el barrio del Born, porque la lluvia no paraba de caer.

Justamente en el Born, en el Fossar de les Moreres, estaba previsto que se iniciara un acto independentista organizado por diferentes grupos y entidades, que tenía que culminar con la intervención del presidente de la ANC, Lluís Llach.

Sin embargo, la lluvia ha impedido tan siquiera iniciar el evento, programado para las 12:00 horas, la misma a la que tenía que empezar el acto político de Òmnium Cultural frente al Arc de Triomf, que ha tenido que ser sustituido por unas declaraciones a los medios del presidente de la entidad, Xavier Antich.

Por su parte, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha tenido que trasladar su convocatoria, inicialmente prevista en unos jardines cercanos a la sede de su partido en Barcelona. Fernández y la plana mayor del PPC se han refugiado en su sede para leer un manifiesto con motivo de la Diada y atender a los medios.

Recomendaciones del ayuntamiento

En previsión de que las lluvias continúen cayendo en la ciudad durante las próximas horas, el Ayuntamiento recomienda acciones como revisar el tejado, los pararrayos y bajantes de agua y eliminar acumulaciones de basura; desconectar aparatos eléctricos y retirar muebles y objetos que puedan ser arrastrados por el agua en el exterior; meter a los animales de compañía en casa; guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, o tener a mano elementos útiles. También se pide precaución en la conducción.