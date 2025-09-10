La UE subvenciona obras en cuatro parques de Barcelona para retirar cemento y hacerlos más salvajes

Barcelona da un paso más para que los parques urbanos sean más salvajes. Un nuevo proyecto tratará de convertir cuatro espacios verdes de la ciudad en áreas más naturalizadas. El objetivo final es transformar estos parques en corredores ecológicos que se conecten con el mar, en dos casos, y con la montaña, en los otros dos. Para lograrlo, se plantará flora autóctona, se eliminarán cemento y asfalto y se tratará de que crear lugares más amables para la fauna.

Hace años que ciudades mediterráneas se enfrentan al desafío de redefinir sus parques y jardines en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y las sequías. Con este punto de partido, Barcelona solicitó fondos FEDER europeos a la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para cofinanciar un plan de actuaciones para enclaves de cuatro distritos distintos.

En concreto, se trata de las Baterías y Escaleras Forestier de Montjuïc, el Parc del Poblenou, el Parc del Guinardó y el Parc del Turó de la Peira. En los cuatro ya tenía previstas o en marcha acciones de mejora, que ampliará con estas renaturalizaciones. El coste total del proyecto es de 3,3 millones de euros y la subvención de la UE es de 1,3 (el 40%). Empezará a coger forma a partir de 2026, cuando se liciten las obras. El estreno se prevé para dentro de tres años.

Los cuatro emplazamientos están situados puntos estratégicos precisamente para lograr este enlace con corredores verdes clave de los alrededores de Barcelona. La zona de Montjuïc conecta con la montaña y con el mar. El Parc del Poblenou, con la playa. Y los ámbitos elegidos en el Turó de la Peira y el Guinardó, con el parque natural de Collserola.

Cohesión ciudadana

Los procesos de naturalización que se llevarán a cabo combinan criterios ecológicos y sociales. "El reto es mejorar la biodiversidad pero también la calidad de vida de los ciudadanos para fomentar la cohesión comunitaria", sostiene Cristina Vila, gerente del Instituto Municipal de Parques y Jardines, en conversación con este diario.

Gansos en el parque de la Ciutadella. / Manu Mitru

Una de las acciones principales es la retirada del cemento y el asfalto: "Lo sustituiremos por tierra y cubiertas vegetales, para que el suelo tenga más capacidad de absorber el agua". Esta es una de las fórmulas para recuperar procesos naturales que las grandes urbes, cuando se construyeron, eliminaron.

Flora local

Otra actuación será la plantación de árboles y arbustos autóctonos. En algunos casos, en ciertos puntos de Barcelona, para contrarrestar las islas de calor, se ha optado por especies exóticas. Los árboles rebajan la temperatura hasta cinco grados de diferencia por el proceso de evapotranspiración de las hojas. Sin embargo, para que esto suceda, se requieren árboles con hojas frescas y tiernas. Las especies mediterráneas, como el pino y la encina, no son la mejor opción.

Una de las posibilidades, a veces, es optar por especies de clima tropical como la jacaranda o la acacia. Se ha empezado a trabajar con plantas estériles para reducir el riesgo de que las semillas de estos árboles exóticos colonicen nuevas zonas y espacios naturales, porque el peligro de una invasión ecológica siempre existirá.

En el caso de los cuatro proyectos seleccionados por la Fundación Biodiversidad para recibir una ayuda económica europea, se apostará por variedades autóctonas. "Todas las decisiones se basan en el Plan Natura Barcelona 2021-2030, el documento que indica el camino a seguir a la hora de reverdecer la ciudad", detalla Vila. Esta línea de trabajo ya se ha seguido a la hora de diseñar parques nuevos como el de las Glòries.

También se eliminará cierta flora invasora y se crearán herbazales y praderías: "En lugar de colocar césped, se potenciará el crecimiento de hierbas silvestres". Dicho de otra forma, en áreas concretas, se dejará avanzar a lo que a menudo se llama "malas hierbas" en vez de plantar.

Animales salvajes

La última línea de actuación se centra en la fauna. El plan prevé la creación de refugios de biodiversidad, con la instalación de cajas nido para aves y murciélagos en aquellos espacios más adecuados para su desarrollo. "Estas estructuras no se colocarán en las áreas de mayor tránsito, sino en zonas más tranquilas y menos concurridas", dice Vila. El objetivo es favorecer la reproducción y el asentamiento de especies sin interferir en el uso ciudadano de los parques.

A la recuperación de espacios naturalizados se sumarán medidas de accesibilidad y perspectiva de género, con la idea de que los jardines urbanos funcionen al mismo tiempo como infraestructura ambiental y como lugares más amables para los vecinos. Durante los próximos meses, se pondrá en marcha un proceso participativo apoyado en el Consejo de Barrios y un plan de comunicación.

El año que viene se licitarán las obras para que arranquen en 2027 y culminen en 2028. Parques y Jardines gestiona más de 1.100 hectáreas de verde urbano en Barcelona. Dentro de tres años, los 45.859 metros cuadrados de los cuatro parques escogidos estarán renaturalizados y dispondrán de un plan de mantenimiento.

También en el Besòs

Además de este plan de la ciudad de Barcelona, Sant Adrià de Besòs ha obtenido también una subvención para renaturalizar la desembocadura del Besòs. El proyecto dará continuidad al trabajo que se está realizando desde hace años por parte del municipio de Santa Coloma de Gramenet en el tramo bajo de este río, en pleno proceso de recuperación.