Turismo local
El 'Trenet' turístico de Castelldefels termina el verano con cerca de 4.800 usuarios
Más de 1,3 millones de turistas visitaron el Baix Llobregat en 2024, un 11,2% más que el año anterior
El Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) volvió a poner este verano el 'Trenet' turístico al servicio de la ciudadanía y visitantes, que los acercaba a diferentes espacios emblemáticos de la ciudad. La temporada del 'Trenet' este año ha sido del 27 de junio al 7 de septiembre y ha reunido a un total de 4.781 personas usuarias.
Como cada año, el 'Trenet' ha recorrido los puntos más destacados de la ciudad, pero también ha servido para desplazarse entre eventos como el Beach Market, las Fiestas del Mar o los fuegos artificiales de la Fiesta Mayor. "En definitiva, el 'Trenet' ha significado una alternativa de movilidad, y también una oportunidad para redescubrir a Castelldefels desde un punto de vista diferente, especialmente pensado para los visitantes y las familias", apunta el consistorio en un comunicado.
Los datos de la temporada
El mes que contó con una mayor afluencia fue agosto (2.215), seguido en julio (1.802), septiembre (472) y junio (292). El día en que contó con más pasajeros fue el 13 de julio (241 personas). El servicio no pudo ofrecerse el día 12 de julio, por el aviso emitido por Protección Civil por alerta de lluvia (riesgo de inundaciones). "Los niños han sido los que más han disfrutado este verano del Tren Turístico. Han podido cantar la canción 'El trenet de la Paqui' y participar con sus dibujos del 'Trenet', comenta el consistorio.
El servicio del 'Trenet' se ofreció el viernes, sábado y domingo y los horarios se dividían en franjas de mañana (de 11.00 horas a 13.45 horas) y tarde-noche (de 17.00 horas a 21.45 horas), con frecuencias de unos 10 minutos por parada.
En cuanto a los precios, los tíquets "han mantenido unos precios asequibles, con el objetivo de facilitar el acceso a todos": 1,5 euros para niños de 5 a 14 años; dos euros para los adultos; y un euro para mayores de 65 años, personas con diversidad funcional, familias numerosas y grupos de 20 o más personas.
