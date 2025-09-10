Los pisos turísticos de Barcelona logran un 88% de ocupación media en verano pese a caer en agosto

Con el verano a punto de llegar a su fin, nuevos datos del saldo turístico de Barcelona confirman un auge de visitantes en el cómputo global de la temporada pero un agosto más flojo que el año pasado. El balance de los apartamentos turísticos ha sido de una ocupación media del 88% entre junio y agosto, lo que supera las previsiones de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur. Sin embargo, la patronal enfatiza que el ultimo mes registró un ligero descenso del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024.

La asociación estimó a principios de verano que la ocupación, según las reservas, podría rondar el 80%, quedando por debajo de la anterior campaña estival. Sin embargo, las entradas de última hora dispararon las cifras en los dos primeros meses del verano. Por contra, como también sucedió con los hoteles, las peticiones descendieron en agosto, lo que en ese caso comportó un ajuste de precios para atraer más demanda. El gasto turístico también andaba a la baja en la ciudad, con pernoctaciones hoteleras algo más cortas, como informó este diario el mes pasado.

La evolución del verano, con ese retroceso final, responde --según Apartur-- , "a una combinación de factores económicos, sociales y climáticos, siendo el principal motivo el relato mediático negativo en torno a la ciudad de Barcelona". La entidad cree que la "difusión internacional de noticias sobre masificación, turismofobia e inseguridad afecta directamente a la imagen de la ciudad como destino".

Pero además, mantienen que el incremento de los costes en transporte y alojamiento ha impactado en el recorte del gasto de los viajeros en el destino, con "un menor consumo de ocio, restauración y experiencias". La patronal apunta también a las "advertencias oficiales sobre seguridad en países emisores sobre robos o atracos", que ha repercutido sobre todo en el segmento de viajeros de mayor poder adquisitivo.

En cuanto al cambio climático, agregan que las olas de calor que se han producido este verano "han disuadido a algunos turistas de visitar Barcelona en los meses más cálidos".

Defender la "calidad del destino"

En ese contexto, la directora general de Apartur, Marian Muro, considera que el "descenso de visitantes y gasto en plena temporada alta debe hacernos reflexionar”. Destaca que “Barcelona sigue siendo un destino de primer nivel y con capacidad de atracción internacional, pero necesita reforzar su imagen". La experta en turismo reivindica "urgentemente políticas que garanticen la seguridad y pongan en valor la calidad del destino, asegurando que la ciudad no pierda competitividad frente a otros destinos europeos”.

La temporada en los pisos turísticos legales de la capital catalana ha sumado sobre todo familias francesas, inglesas, italianas y estadounidenses. El colectivo cacula que una de cada dos familias que visita la ciudad elige este tipo de alojamiento, donde pernocta una media de cuatro noches. Sus motivaciones son "la relación calidad-precio, la ubicación y la posibilidad de poder convivir en espacios comunes", detallan. Este público es muy distinto del que se registra en otoño e invierno, cuando los eventos y congresos agregan huéspedes por motivos profesionales.