Las obras de La Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV

Dos semanas es el tiempo que los interesados en la arqueología y la historia de Barcelona tienen para poder apreciar una joya hasta ahora escondida bajo tierra. La reurbanización de La Rambla ha motivado los trabajos arqueológicos que han dejado al descubierto un tramo de 44,88 metros de la muralla que en el siglo XIV marcaba el límite de la ciudad a la altura de la calle de Santa Mònica.

Los arqueólogos se han sorprendido de lo bien conservada que está la muralla, que incluye una torre pentagonal de 8,32 metros. Estas dos semanas será el tiempo en que se mantendrán los trabajos que el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento lleva a cabo para documentarla bien y obtener el máximo de información posible, antes de volver a cubrirla y conservarla de nuevo bajo tierra.

Trabajos arqueológicos en la muralla del siglo XIV en las Ramblas. / El Periódico

"Hallazgo muy excepcional"

Los trabajos comenzaron a mediados de julio con la apertura de la zona central del paseo y han combinado excavaciones mecánicas superficiales con sondeos manuales para obtener una documentación completa de las estructuras y, al mismo tiempo, comprender mejor cómo se vivió y transformó este espacio de frontera de la ciudad medieval.

“Estamos ante un hallazgo muy excepcional: se trata de la primera muralla medieval de Barcelona, cuya construcción se iniciaría hacia el siglo XIII, aunque se fue levantando a lo largo de casi un siglo”, ha explicado la directora de la excavación, Irene Cruz, de la empresa Global Geomàtica. Se utilizaron piedras de la cantera de Montjuich, que quedó muy afectada por estos trabajos. “Son generaciones de ciudadanos de Barcelona y de gente que venía de fuera las que trabajaban para su construcción”, ha transmitido la arqueóloga.

El que nos ocupa es uno de los tramos finales, ya que terminaba casi en el mar, puesto que la ciudad después fue ganando terreno a la costa. Los arqueólogos sabían que la encontrarían; de hecho, la han ido a buscar aprovechando las obras de La Rambla. En julio del año pasado, ya se hallaron otras secciones del muro defensivo. “Tenemos casi 118 metros documentados de muralla”, ha destacado Cruz.

La arqueóloga Irene Cruz, directora de la excavación, explica los hallazgos. / El Periódico

Antiguas riadas

Lo que ha sorprendido es que este tramo continuo de casi 50 metros no se ha visto afectado por ninguna obra ni canalización moderna, lo que permite contar con una secuencia de la historia de Barcelona desde la primera Rambla: durante la excavación se han ido encontrando sus diferentes pavimentaciones, según la época.

La función de la torre era de vigilancia, aunque más tarde fue perdiendo su carácter defensivo, ya que la ciudad creció hacia el Raval y quedó dentro del perímetro urbano. La muralla pasó entonces a convertirse en un muro que dividía la ciudad, pero en este caso adquirió la importante función de contener grandes riadas, que habían bajado por las Ramblas y documentadas también a lo largo de la historia.

Trazado muy visible de la muralla del siglo XIV en Las Ramblas, que en dos semanas volverá a taparse. / El Periódico

Un asno

En el lado interior de la muralla se han encontrado hallazgos que documentan la vida cotidiana, como los restos de un pequeño asno, enterrado en el siglo XVI. Junto a él, también había una moneda que "ha permitido precisar con exactitud la época", en este caso "principios del siglo XVII, entre 1600 y 1615", ha explicado Cruz.

“Como Ayuntamiento de Barcelona hemos considerado que debíamos continuar con estas obras para recuperar esta estructura patrimonial tan importante", ha explicado a su vez el jefe del Servicio de Arqueología, Josep Pujades, frente a la muralla descubierta. Originariamente, ha aclarado, se elevaba varios metros hacia arriba. "En este tramo le deben de faltar unos 5 metros. En el momento en que se decide urbanizar la Rambla, se rebaja (o derriba) la muralla hasta la cota que se necesitaba" en la época, ha precisado.

Y ya en la época actual, ¿la excavación de la muralla afecta a los plazos de urbanización de la Rambla? "Mientras se está ejecutando la obra lateral, aprovechamos para abrir aquí. Y así, cuando comience toda la parte de organización del tramo central para los peatones, el trabajo arqueológico ya estará hecho”, ha aclarado Pujades.