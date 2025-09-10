Los Mossos recuperan dos vehículos robados de una empresa de alquiler y detienen a los dos ladrones en L'Hospitalet

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Sants-Montjuïc y de L'Hospitalet de Llobregat han detenido a dos hombres de 32 y 33 años en L'Hospitalet (Barcelonès= por supuestament haber cometido distintos delitos de robo con fuerza, un delito de robo y hurto de uso de vehículo y, en el caso de uno de ellos, también por un delito de estafa. El día 5 de septiembre, los Mossos recibieron el aviso del robo de dos vehículos de una empresa de alquiler en el interior de un parking privado ubicado en el distrito de Sants. Al llegar, localizaron uno de los accesos forzados. Además de los vehículos, los autores también habían sustraído una decena de llaves de otros vehículos, tres tablets de la empresa de alquiler y un teléfono móvil.

Policías de la comisaría de Sants-Montjuïc realizaron las primeras gestiones con la empresa afectada: tuvieron acceso a la posición de los vehículos mediante la geolocalización y los ubicaron en L’Hospitalet de Llobregat. También identificaron a los dos presuntos autores de los robos gracias a las imágenes de seguridad del párking. En ese momento, se coordinaron con patrullas de L’Hospitalet, que se dirigieron al punto marcado por el posicionamiento, localizaron los dos vehículos, todos los objetos sustraídos y a los dos autores, y procedieron a detenerlos.

El día 6 de septiembre, al salir de los juzgados, uno de los dos detenidos se presentó en las oficinas de la empresa para llevarse un vehículo, alegando que tenía una supuesta reserva de alquiler a su nombre. Se trataba de una reserva fraudulenta que había hecho utilizando el perfil de uno de los trabajadores desde una de las tablets robadas el día anterior. Los agentes lo localizaron cerca del establecimiento de alquiler, donde fue detenido. En el registro le encontraron dos llaves que también habían sido sustraídas el día anterior.

El presunto autor habría realizado tres contratos de alquiler de vehículos, dos de los cuales por un periodo de un año con coste cero, y otro por diez meses con un coste inicial de 2.391,95 euros, donde indicó que ya había realizado un pago de 3.300 euros y que quedaba una diferencia de 908,05 euros por devolver al detenido. Los autores de los hechos acumulan 32 antecedentes y pasaron a disposición judicial el día 6 de septiembre. Respecto a la detención del día 6, el detenido volvió a pasar a disposición judicial el día 7.