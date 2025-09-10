La Llotja de Mar abre sus puertas en la Diada para adentrarse en sus 700 años de historia

Este jueves, 11 de septiembre, Diada de Catalunya, son muchos los museos y edificios emblemáticos que abrirán de manera excepcional sus puertas al público. Uno de ellos es la Llotja de Mar, actual sede de la Cambra de Comerç de Barcelona. Un edificio cargado de historia y, paradójicamente, poco visitado. A través de visitas guiadas gratuitas, el público podrá descubrir curiosidades sobre este edificio con más de 700 años de historia.

Siete siglos de historia

La Llotja fue construida en el siglo XIV, Edad Media, en el Pla de Palau de la capital catalana, en un solar que antes servía para instalar la horca donde eran ejecutados los condenados a muerte de aquella época. Posteriormente, cuando Barcelona vivía su gran momento como potencia del comercio mediterráneo, se erigió el edificio de la Llotja para responder a las necesidades de los mercaderes. Además, el edificio funcionó también espacio de reunión para el Consulado de Mar y el Consejo de Ciento.

Visita a la Llotja de Mar / MAITE CRUZ / Archivo

El 11 de septiembre de 1714, día de la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas -evento que ahora se celebra en la Diada Nacional de Catalunya-, el rey Felipe V ocupó el edificio y lo convirtió en cuartel militar. Más tarde recuperó su función económica: la Junta de Comerç lo transformó en su sede, realizó reformas que lo convirtieron en un palacio neoclásico y, en 1775, instaló allí la Escola Gratuïta de Disseny, que más tarde sería la Escuela de Artes y Oficios. Por sus aulas pasaron artistas como Antoni Gaudí o Pablo Picasso, cuyo padre, José Ruiz Blasco, fue profesor de dibujo en la escuela. La Escuela de la Llotja permaneció en el edificio hasta el 1967.

En el siglo XIX, la Llotja continuó funcionando como un edificio polivalente y se le añadió un nuevo uso cuando pasó a ser la sede de la Bolsa de Barcelona, que a día de hoy se encuentra en el paseo de Gràcia.

En el 1886, se creó la Cámara de Comercio de Barcelona para sustituir la Junta de Comerç, que desapareció. Así, la Llotja de Mar pasó a ser la sede oficial de la Cambra. A día de hoy, el edificio continúa teniendo esta función, y también acoge congresos, actos y exposiciones.

Unión entre empresa y cultura

Este jueves, el público tendrá la opción de conocer más en profundidad este emblemático edificio con las visitas guiadas gratuitas que se llevarán a cabo, de forma excepcional, de 10:00 h a 15:00 h. Para participar, es necesario inscribirse previamente en este enlace, ha informado la Cambra de Comerç.

"Con esta iniciativa la Cambra tiene la voluntad de poner en valor, en el marco de la Diada Nacional de Catalunya, los nexos entre los mundos de la empresa y la cultura. La Llotja de Mar representa un símbolo fiel de esta unión, ya que entre sus paredes nació un modelo educativo que conectaba el arte con el oficio y el talento con la visión cultural del país", señalan desde la institución.