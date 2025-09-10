Junts per Barcelona inicia una campaña para defender el catalán tras la sentencia del TSJC

El grupo Junts per Barcelona y la federación del partido en la capital catalana han puesto en marcha la campaña "En Barcelona, vive en catalán" con la voluntad de "liderar la defensa y promoción del catalán", según ha explicado el presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis.

Martí Galbis y el concejal y presidente de la Federación de Barcelona de Junts, Joan Rodríguez, han presentado este miércoles en rueda de prensa la campaña que arrancará esta noche, víspera de la Diada Nacional de Catalunya, en el Fossar de les Moreres, con el reparto de trípticos en que denuncian la desprotección de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes y explican los ejes de actuación de la iniciativa.

Martí ha explicado que la campaña no tiene fecha de finalización y se quiere desplegar por toda la ciudad, tanto en el Ayuntamiento como en los distritos y con la colaboración de entidades.

Una de las primeras acciones previstas en esta campaña de Junts es la petición de comparecencia de la comisionada del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, en la Comisión de Derechos Sociales y Cultura el próximo martes.

JuntsxBCN quiere que la comisionada detalle en esta comparecencia "las iniciativas que se están llevando a cabo para garantizar el respeto y la convivencia lingüística en el espacio público, para combatir la catalanofobia y las expresiones de desprecio hacia los catalanohablantes, y de asegurar que el catalán tenga una presencia activa y normalizada en todos los ámbitos sociales de la ciudad".

"Iremos explicando las diferentes acciones de la campaña con afán de notoriedad, de ser propositivos, colaborativos y de dar esperanza" ha explicado el jefe del grupo de Junts.

Por su parte, el presidente de la Federación de Junts en Barcelona, Joan Rodríguez, ha señalado que con esta campaña se quiere "movilizar todo el activo que representa la gente de Junts".

Ha explicado que será "una campaña multicanal", con iniciativas en el consejo municipal y los distritos y "con acciones directas en la calle, en las redes sociales y con las entidades".

El concejal de Junts ha animado a los catalanohablantes a defender el catalán "en la calle, porque es donde siempre ganado la batalla" y a "no cambiar de lengua", como hacen 8 de cada 10 personas en Barcelona cuando alguien se dirige a ellas en castellano, según las encuestas oficiales.

En la rueda de prensa, en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula una decena de artículos del decreto que blinda el catalán como idioma vehicular de la enseñanza, Jordi Martí ha exigido al Govern "que recurra la sentencia y que sea con un recurso ganador".

"Nosotros estaremos al lado todas las acciones para luchar contra el espíritu de estas sentencias", ha declarado.