Identifican a tres personas que amenazaron a un árbitro de Primera División en la previa de un partido en el RCDE Stadium de Cornellà

Agentes de la Policía Nacional han identificado a tres personas como presuntos responsables de un delito de amenazas por la difusión de imágenes de "una pancarta amenazante" contra un árbitro de Primera División en LaLiga de fútbol acompañadas de mensajes injuriosos y amenazantes. Estas personas están relacionadas con el grupo radical ultradeportivo La Curva.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo de 2025 durante la previa del encuentro entre el RCD Espanyol y el Atlético de Madrid SAD, correspondiente a la jornada 29 de La Liga. En la pancarta, que apareció en las inmediaciones del RCDE Stadium, figuraba el rostro de un árbitro de Primera División, con un punto de mira sobre su frente bajo la leyenda “SE BUSCA”, así como su nombre modificado de forma ofensiva.

Sobre estos hechos presentó denuncia la víctima, así como la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga Nacional de Fútbol Profesional, dando inicio a la 'Operación Pitch' con el fin de esclarecer los hechos. Tras la denuncia presentada por la víctima y la Real Federación Española de Fútbol se dio inicio a la 'Operación Pitch', la cual ha contado con la colaboración de La Liga.

Tras la realización de gestiones, los investigadores han identificado a tres personas que gestionaban los perfiles en redes sociales a través de los cuales "se publicaron fotografías de la pancarta, acompañadas de frases injuriosas y amenazantes", así como mensajes que "suscitaban una inequívoca animadversión y hostilidad hacia el árbitro, exteriorizando una amenaza real, seria y objetiva con entidad suficiente para amedrentarle e inducirle temor", señala la Policía Nacional en un comunicado. "Estas personas están vinculadas con el entorno ultradeportivo del RCD Espanyol", añade el texto. La operación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Barcelona con la coordinación de la Comisaría General de Información.

Más de 70 detenidos en la última temporada

En el mismo texto, el cuerpo policial insiste en recordar que la Policía Nacional mantiene una estrategia de “tolerancia cero” con la violencia en el ámbito de los eventos deportivos. "De este modo, la Comisaría General de Información, en coordinación con sus brigadas desplegadas por todo el territorio nacional, han desarrollado múltiples investigaciones en las distintas comunidades autónomas. En la última temporada 2024-2025 se han saldado con más de 70 detenidos por delitos relacionados con violencia en el fútbol", apunta la Policía Nacional.