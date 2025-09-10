Comercio local
Gavà celebrará una nueva edición del Flea Market, el mercadillo de segunda mano, el próximo 18 de octubre
Gavà acogerá este fin de semana un festival de tardeo de dos días con 6.000 personas
Gavà (Baix Llobregat) acogerá el sábado 18 de octubre, de 11 a 19 horas, una nueva edición del Flea Market, el mercadillo de segunda mano, con paradas que ocuparán el eje de la Rambla de María Casas, la Torre Lucas y la plaza de Batista i Roca.
Las personas interesadas en montar parada ya pueden realizar la reserva del espacio, enviando un mail a contacto@fleamarketbcn.com. "Tienen prioridad los vecinos y vecinas de Gavà, así como también las ONGs", apunta el consistorio en un comunicado.
Durante la jornada, los asistentes encontrarán puestos donde comprar artículos de segunda mano o hechos con materiales reutilizados (ropa, juguetes, vinilos, mobiliario de madera…). Además, se podrá disfrutar también de varias actividades como cata de vinos, 'foodtruck', DJs, una exposición de moda circular y talleres de reparación.
"El Flea Market tiene por objetivo crear un espacio donde los vecinos y vecinas puedan vender lo que no necesitan, sacarse un extra económico y, a la vez, fomentar el consumo circular y sostenible, generando así una mayor conciencia en la población sobre el gasto excesivo y el consumo exagerado que tantas consecuencias negativas tiene para nuestro planeta", añade el ayuntamiento.
