Gavà celebrará una nueva edición del Flea Market, el mercadillo de segunda mano, el próximo 18 de octubre

Gavà (Baix Llobregat) acogerá el sábado 18 de octubre, de 11 a 19 horas, una nueva edición del Flea Market, el mercadillo de segunda mano, con paradas que ocuparán el eje de la Rambla de María Casas, la Torre Lucas y la plaza de Batista i Roca.

Las personas interesadas en montar parada ya pueden realizar la reserva del espacio, enviando un mail a contacto@fleamarketbcn.com. "Tienen prioridad los vecinos y vecinas de Gavà, así como también las ONGs", apunta el consistorio en un comunicado.

Durante la jornada, los asistentes encontrarán puestos donde comprar artículos de segunda mano o hechos con materiales reutilizados (ropa, juguetes, vinilos, mobiliario de madera…). Además, se podrá disfrutar también de varias actividades como cata de vinos, 'foodtruck', DJs, una exposición de moda circular y talleres de reparación.

"El Flea Market tiene por objetivo crear un espacio donde los vecinos y vecinas puedan vender lo que no necesitan, sacarse un extra económico y, a la vez, fomentar el consumo circular y sostenible, generando así una mayor conciencia en la población sobre el gasto excesivo y el consumo exagerado que tantas consecuencias negativas tiene para nuestro planeta", añade el ayuntamiento.