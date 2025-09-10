Cursa de la Mercè 2025: inscripción, mapa y horario

El gran plato fuerte a nivel deportivo de La Mercè vendrá de la mano, o más bien, de las piernas de los 14.000 corredores que participarán a partir de las 8.30 horas del domingo 21 de septiembre en la primera gran carrera popular de la temporada en Barcelona. La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025 se presenta este año agotando dorsales en todas sus modalidades a pesar de haber ampliado en 1.000 las plazas respecto a la pasada edición. Y es que el boom del 'running' se está dejando notar y mucho en las carreras de la ciudad, y la prueba de la fiesta mayor, una de las más masivas, no podía ser menos.

La gran novedad para este 2025 la tendremos en que este año estrenamos recorrido. Y es que desde el Ayuntamiento y la dirección técnica de la prueba han querido avanzarse a las obras previstas para el año que viene de la gran remodelación de la Fira en Montjuïc que obligará a trasladar todas las pruebas deportivas que tienen origen o final allí a otros puntos de la ciudad. Así, después de más de dos décadas con el mismo trazado, la Cursa de la Mercè presenta una renovación histórica en el marco de las fiestas de la patrona de la ciudad con un nuevo circuito más céntrico, circular y con vistas al mar.

Nuevo recorrido más céntrico y rápido

El nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè representa toda una revolución respecto al clásico de los últimos 20 años, al que solo se le había insertado algunos modificaciones quirúrgicas para adecuarlo a las necesidades de la prueba y de la ciudad en cada momento concreto. El principal cambio en la edición de 2025 es que dejamos atrás la icónica salida y meta de Maria Cristina con las fuentes de Montjuïc y las Torres Venecianas de espectacular decorado y ahora partiremos desde la calle Aragó con Pau Claris y la llegada tendrá lugar en la plaza de Catalunya, convirtiendo el centro de la capital catalana en escenario principal de esta cita deportiva de referencia.

Este nuevo circuito, que cumplirá rigurosa y normativamente con los 10 kilómetros, tendrá unos primeros 3 kilómetros que serán de puro Eixample. Tan anchos como lineales este primer tercio de carrera consistirán en dos largas rectas, las de las calles Aragó y València, que permitirán ya desde el primer momento poder correr cómodo y con la única dificultad de un tramo de subida a partir del kilómetro 1 que se extenderá unos 600 metros.

Al alcanzar el paseo de Sant Joan y hasta llegar a la Estació de França el perfil será netamente favorable en una bajada rápida que desembocará en el frente marítimo donde transitaremos por el Moll de la Fusta hasta Paral·lel rodeando la estatua de Colón.

Será justo en Paral·lel, sobre el kilómetro 6,5, donde nos encontraremos el hueso de un recorrido, por lo demás, bastante rápido y sencillo. Y es que desde allí iniciamos una subida, de inicio suave y luego algo más exigente, hasta alcanzar Floridablanca, que representa la principal dificultad de la jornada. A partir de ahí, nos quedarán dos kilómetros bastante más fáciles aunque no del todo llanos en busca de la ansiada meta de plaza Catalunya pasando también por plaza Universitat.

Cursa de la Mercè. / Marc Asensio Clupes

'Running' para todos

Además de la carrera 10k que da nombre a la prueba, restringida a mayores de 18 años y aquellos menores entre los 16 y 18 años que hayan firmado un consentimiento paternal, desde hace años la Cursa de la Mercè se ha consolidado como un evento deportivo abierto a todo tipo de participantes.

Para este 2025 volverán a repetir la Cursa Inclusiva de dos kilómetros en la que pueden participar las personas con discapacidad intelectual o con movilidad reducida que no se vean con capacidad de completar los 10 kilómetros de la prueba 'grande' y una Cursa Familiar -de 1,6 kilómetros aproximadamente- no competitiva, cuyo objetivo es que disfruten conjuntamente padres, hijos y abuelos. Ambas pruebas aprovecharán el renovado circuito de la Cursa de la Mercè para dibujar sus recorridos que tendrán su punto neurálgico en plaza Catalunya.

Modalidades e inscripciones

La Carrera de la Mercè Bimbo Global Race 2025 mantiene su espíritu inclusivo y familiar, con tres modalidades:

Carrera 10k (modalidad principal): salida a las 08:30 h en Aragó con Pau Claris

(modalidad principal): salida a las h en Carrera inclusiva de 2k (para personas con discapacidad intelectual o movilidad reducida): salida a las 09:15 h en la calle Tamarit con Entença

(para personas con discapacidad intelectual o movilidad reducida): salida a las en la calle Carrera familiar de 1.600 metros: salida a las 10:45 h en la plaza de Catalunya

Las inscripciones en las modalidades 10k y familiar se han podido realizar en la página web oficial de la Cursa de la Mercè 2025. Para inscribirse en la carrera inclusiva 2K era necesario enviar un correo electrónico a merce@lasansi.com.

Cursa de La Mercé. / Marc Asensio Clupes

Servicios para corredores y familias

Para facilitar la participación, las familias dispondrán de un servicio de acogida para niños y niñas de 3 a 11 años en un espacio habilitado cerca de la salida.

Horario: de 7:30 h a 12:00 h

Recepción de niños: hasta las 8:15 h

Solicitud previa: mediante correo a genereiesport@bcn.cat (antes del 15 de septiembre)

El mismo día de la prueba, los corredores contarán con:

Avituallamiento oficial: Aguas de Barcelona

oficial: Aguas de Barcelona Avituallamiento en el km 5 y en la llegada: agua, fruta de la Fundación Ametller y bebida isotónica Aquarius

Guardarropa : disponible de 7:30 h a 11:45 h (ubicación pendiente)

: disponible de 7:30 h a 11:45 h (ubicación pendiente) Asistencia sanitaria: presente en todo el circuito y clínica móvil en la llegada

Además, al finalizar las carreras, participantes y acompañantes podrán acudir de la Sandwich Party Bimbo en plaza Catalunya, con juegos, actividades y productos de la empresa patrocinadora.

Cómo llegar

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se recomienda el uso del transporte público para desplazarse hasta el punto de salida y llegada:

Bus: 39, 47, V17, B24

Tren (Rodalies): R11, R13, R14, R15, R16, R17, R2, R2 Norte, R2 Sur (estación Paseo de Gracia)

Metro: L2, L3, L4 (Paseo de Gracia)

Las personas inscritas podrán obtener un billete sencillo gratuito de ida y vuelta con Rodalies Barcelona el 21 de septiembre. La ida será válida hasta las 09:00 h y la vuelta a cualquier hora del día.

La recomendación es llegar como mínimo 30 minutos antes del inicio de la carrera.

Recogida de dorsales y camisetas

Los participantes podrán recoger el dorsal, el chip blanco de un solo uso y la camiseta en la Fira de Atención al Deportista, ubicada en el Pabellón de Italia, en la plaza Carles Buïgas (delante de la Fuente Mágica de Montjuïc)

Horarios de recogida: