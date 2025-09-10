Con nuevo mural del colectivo Boa Mistura
Un centro ocupacional de Bellvitge 'renace' con el aval de la Generalitat y el Ayuntamiento de L'Hospitalet
La consellera Martínez Bravo y el alcalde Quirós inauguran el redecorado local del reconocido Grupo Cooperativo TEB
CONTEXTO | Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: "Venimos por los niños, pero nos da nostalgia"
La consellera de Drets Socials del Govern de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, han inaugurado el centro ocupacional que el Grupo Cooperativo TEB lidera en el barrio de Bellvitge en L'Hospitalet, que se ha remodelado de arriba abajo. El acto, además, coincide con el 60º aniversario de esta entidad que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual.
La obra ha sido posible a partir de una subvención de 600.000 euros de la Conselleria, que financia también el servicio de terapia ocupacional y el servicio de orientación e inserción que se alojan en estas instalaciones renovadas, así como otros equipamientos, proyectos y servicios de la entidad.
Entre las actuaciones que se han hecho en el edificio de Bellvitge, destaca la nueva fachada del centro, donde se ha creado un mural artístico con el lema "Talent", a cargo del colectivo Boa Mistura, pero también han participado personas usuarias del centro ocupacional, en un proceso de cocreación que busca visibilizar y reivindicar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual.
La consellera ha puesto en valor la labor que ha desarrollado en sus 60 años de vida el grupo TEB. También ha felicitado a los responsables del centro porque "ha convertido las obras de remodelación en una oportunidad para reforzar el vínculo con la comunidad local y los valores de inclusión, cooperación y transformación social.
