Cambios en el transporte público por la Diada en Barcelona: refuerzo de metro y desvíos de buses

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) desplegará este jueves, 11 de septiembre, 20 trenes del Metro de Barcelona más, superando un 22% la oferta habitual de las tardes de festivo, durante la Diada Nacional de Catalunya y prevé desviar hasta 12 líneas de autobús entre la mañana y la tarde.

El refuerzo, también de personal de atención, seguridad y limpieza, se materializará entre la 13:00 y las 21:00 horas y las líneas más beneficiadas serán la L3 y L4, si bien la L1 y L2 también se reforzarán, ha explicado TMB en un comunicado este miércoles.

Ante la previsible gran afluencia del pasaje, TMB ha pedido seguir en todo momento las indicaciones de la megafonía, dispositivos luminosos y personal de metro, y también han aconsejado prever un tiempo adicional para los desplazamientos.

Autobús

Respecto al autobús, por la mañana se modificará el recorrido de las líneas D50, H16, V15, V17, 19 y la ruta roja del Bus Turístic por la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, y por la tarde se desviarán la D20, H14, V15, V17, V19, 19, 47, 59, 120 y la ruta roja del Bus Turístic por la manifestación de la Diada.

TMB ha recordado que tanto desde su web como desde TMB App informarán de forma automática de las posibles alteraciones en la circulación del transporte público, y han invitado a la ciudadanía a priorizar el uso del Metro para desplazarse a la zona afectada.