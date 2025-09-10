Equipamientos públicos
Cierran todas las bibliotecas de Barcelona por el puente de la Diada y la Mercè
La Llotja de Mar abre sus puertas en la Diada para adentrarse en sus 700 años de historia
La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que todas las bibliotecas públicas de la ciudad permanecerán cerradas los días 11, 12 y 24 de septiembre.
Así, durante el puente del 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, y el día de la Mercè, patrona de Barcelona, estos equipamientos municipales no prestarán servicio al público.
Por ello, se recomienda a los usuarios planificar con antelación sus visitas, préstamos y devoluciones de libros y material educativo.
