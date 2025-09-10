Arranca el proceso de contratación pública para la esperada retirada del amianto en Badia del Vallès

El Ayuntamiento de Badia del Vallès ha aprobado por unanimidad, en el pleno celebrado el 10 de septiembre, la apertura de la licitación pública para retirar el amianto de 127 comunidades de vecinos, el 63% del total. El proceso ha quedado formalizado mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación europea, con un presupuesto inicial de 2,95 millones de euros, repartido en tres lotes de más de un millón cada uno.

Con este paso, Badia se ha situado en la antesala de convertirse en la primera ciudad de Europa completamente desamiantada. El proyecto, que ha sido impulsado tras dos décadas de presión vecinal, ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas y ha reunido una voluntad política y ciudadana que el propio alcalde, Josep Martínez (PSC), ha definido como “histórica”. “No nos hemos rendido nunca y hoy hemos formalizado que seremos el primer municipio de Europa en eliminar completamente el amianto del entorno urbano”, ha afirmado.

Martínez ha subrayado que se ha tratado de un momento único para el municipio: “Hemos licitado el proyecto para la retirada del amianto. Se habían hecho otros procedimientos, pero no del proyecto de retirada”. Según ha detallado, Badia cuenta con 199 comunidades de vecinos, de las cuales casi el 98% de los edificios construidos en los años 70 han contenido este material cancerígeno.

Una licitación “muy jugosa”

La magnitud del reto ha atraído la atención de las principales empresas especializadas en desamiantado de Europa. Fuentes del sector han explicado a El Periódico que “el caso de Badia es de los más grandes licitados y es muy jugoso” por volumen y repercusión.

El Ayuntamiento ha introducido, además, una condición inédita: antes de presentar ofertas, las compañías deberán visitar Badia para conocer la complejidad de las obras. “Queremos que vean sobre el terreno lo que significa intervenir en un entramado urbano de estas características”, ha señalado Martínez.

La licitación, que se publicará en la Plataforma de Contratación de la Generalitat y en el Diari Oficial de la Unió Europea, ha quedado abierta a empresas con sede en cualquier país comunitario, que dispondrán de 35 días naturales para presentar propuestas.

Edificios de Badia del Vallès / MANU MITRU

Técnica de confinamiento

El alcalde ha insistido en la necesidad de explicar cada fase a los vecinos: “Antes de agilizar procesos de contratación hemos hecho mucha pedagogía, hemos explicado cada paso. Hemos celebrado 47 reuniones comunitarias durante este verano”.

El consistorio ha explicado que la retirada se hará en condiciones de máxima seguridad. En muchos casos se ha previsto confinar zonas de trabajo y precintar ventanas, aunque el regidor ha aclarado que “en ningún caso se ha tratado de un confinamiento de la ciudadanía, sino del espacio de obra”.

El amianto fue prohibido en España desde 2002, pero sus efectos nocivos han persistido. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 100.000 muertes anuales son vinculadas a la exposición de este material. “La problemática se ha extendido por toda Catalunya y el Vallès, pero Badia ha representado un caso singular”, explicó el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan José Díaz.

El pleno municipal ha aprobado también la delegación de las actuaciones administrativas en la Junta de Gobierno Local y ha condicionado la adjudicación definitiva a la consolidación de los recursos económicos. Una vez se adjudiquen los contratos, la autoridad laboral de la Generalitat deberá validar los planes de trabajo antes de iniciar las obras.

“Hoy no ha sido un día cualquiera”, ha concluido Martínez, recordando que la retirada del amianto “ha sido un objetivo largamente perseguido, que ha requerido paciencia y responsabilidad”. Con la licitación ya abierta, Badia ha iniciado la cuenta atrás hacia un hito europeo: ser la primera ciudad libre de amianto, y demostrar que la combinación de voluntad política, presión vecinal y transparencia institucional ha dado fruto.