Santa Coloma apuesta por el pickleball: Torribera estrena las primeras pistas patrocinadas por Adidas

Santa Coloma de Gramenet se ha posicionado el panorama deportivo nacional con la inauguración reciente de cuatro nuevas pistas de pickleball en el reconocido Complex Esportiu Torribera. El evento no solo enmarca a la ciudad en las tendencias deportivas, sino que también la consolida como referente en este deporte emergente al ser acoger las primeras pistas de competición oficiales patrocinadas por Adidas en el país.

La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, afirmó durante la presentación la ambición de la ciudad: "Con la incorporación de esta nueva disciplina, el pickleball, Santa Coloma quiere convertirse en el referente de los deportes de palas de nuestra zona". González también subrayó que las nuevas pistas enriquecen al ya destacado complejo deportivo de Torribera y amplía las posibilidades deportivas para la ciudadanía.

El pickleball, un deporte emergente importado de Estados Unidos, destaca por su carácter inclusivo y su facilidad de aprendizaje. Según Ignasi Rueda, director de pickleball de Torribera, este deporte "combina elementos del bádminton, ping-pong, tenis e, incluso, el pádel".

La práctica deportiva se caracteriza por jugarse con una pala ligera y una pelota de material plástico con agujeros que reduce su velocidad con el viento. La popularidad del pickleball se refleja en los 50 millones de personas que lo practican en Norteamérica en modalidades como individual, dobles mixtos, y dobles masculinos y femeninos.

Una respuesta del público "muy positiva"

Torribera define su apuesta por el pickleball de "significativa" . Toni Alcázar, gerente del complejo, expresó su "ilusión de iniciar esta nueva etapa en Torribera con las nuevas pistas de pickleball". La respuesta del público ha sido "muy positiva", según el responsable deportivo, quien destacó un "fuerte crecimiento en el deporte de raqueta, tanto a nivel de tenis como a nivel de pádel". Esta inversión en la mejora de las instalaciones busca que los vecinos de Santa Coloma de Gramenet puedan disfrutar de nuevos deportes.

Las nuevas pistas ya están generando actividad, con competiciones programadas y el inicio inminente de clases para unos 30 niños que se introducirán en el pickleball. Con estas instalaciones, situadas en un entorno idílico, Santa Coloma de Gramenet se consolida como una de las ciudades de Catalunya pioneras en la práctica de este deporte.