Este lunes por la noche
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Sants
Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.
Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.
[Habrá ampliación]
