El metro de Barcelona lanza una campaña de prevención del suicidio tras registrar 122 intentos y 31 muertes en los últimos cinco años

El metro de Barcelona ha puesto en marcha una campaña de prevención del suicidio tras registrar 122 intentos, 31 de ellos mortales, en los últimos cinco años. “Son datos que no se explican, y que no queremos esconder. Necesitamos compartirlos para contribuir a romper el tabú”, ha explicado este martes la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet.

Las cifras han llevado a TMB a actuar y visibilizar de manera explícita la necesidad de atender tanto a quienes bajan a los andenes con intenciones suicidas como a las personas que puedan presenciar un episodio de este tipo. Con este objetivo, ha puesto en marcha un plan de prevención que constituye la primera campaña de estas características en una red de metro en España. La iniciativa incluye dos modelos de carteles, situados en un lugar muy visible al final de los andenes, que ofrecen ayuda a quien lo necesite.

Dos mensajes

“Si vives una situación difícil, detente y llama”, indica uno de ellos, dirigido a personas que pueden tener pensamientos suicidas, a las que indica el teléfono de prevención de suicidio del Ayuntamiento de Barcelona, el 900 925 555, y el 061 del servicio de urgencias de la Generalitat.

El segundo cartel, con la frase “¿Has sido testimonio de un atropello? Si te ha generado un impacto emocional y necesitas ayuda, llama” plantea la posibilidad también de acudir a asistencia psicológica profesional a través del teléfono de Salud y el del Centro de Urgencias y emergencias sociales de Barcelona, el 900 70 30 30.

Los mensajes han sido elegidos cuidadosamente en una acción que ha contado con la colaboración de los expertos. “Trabajar desde la prevención es una herramienta eficaz. Hay familiares que lo han vivido en su entorno y no se habla sobre ello. Los expertos en salud mental hemos aprendido a romper este tabú y el estigma que arrastra, algo fundamental”, ha explicado la concejal de Salut, Marta Villanueva, que ha subrayado que no es cierto que hablar del suicidio genere un efecto llamada. Al contrario, “hablar con rigor y ofrecer acompañamiento es clave para prevenirlo”, ha afirmado.

Entrada a la estación de metro de Bogatell. / Zowy Voeten

Pedir ayuda

La iniciativa se presenta coincidiendo con el Día Mundial de Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre. Este miércoles, el Ayuntamiento llevará a cabo diversas actividades de prevención en Nou Barris.

“Agradecemos esta iniciativa de prevención del suicidio, una realidad demasiado silenciada. Es importante hablar de ello con respeto, sensibilidad y responsabilidad. Esta campaña recuerda que no estamos solos y que pedir ayuda es posible y necesario”, ha explicado el representante del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Andrés Cuberos.

Bonet ha rechazado la posibilidad de poner barreras para evitar el acceso a las vías como medida de prevención. “Es imposible poner barreras en todas partes. Hay que responder con ayuda y profesionales, y no con barreras”, ha indicado.