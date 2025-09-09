L'Hospitalet empieza el curso con una matrícula viva, de nuevo, por encima de los 1.000 alumnos

Los alumnos de Primaria y ESO han vuelto este lunes 8 de septiembre a las aulas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Un inicio de curso que, de nuevo, vuelve a estar condicionada por una matrícula viva —la demanda de plazas fuera del período de inscripción hasta el 30 de agosto— por encima de los 1.000 estudiantes. En concreto, los centros hospitalenses han recibido 1.072 solicitudes fuera de plazo para este curso 2025-2026, de las cuales 629 eran para los cursos de Primaria y 443 para la secundaria. Aunque la cifra supone unas 200 peticiones de plaza menos que el curso pasado, la matrícula viva en la segunda ciudad de Catalunya sigue muy por encima de la de hace dos años, cuando se registraron 876 solicitudes fuera de plazo para el curso 2023-2024.

Así, debido a la falta de plazas en determinadas zonas de la ciudad, el mismo Ayuntamiento de L'Hospitalet explica que se han abierto dos nuevos grupos para poder encajar la matrícula viva durante el curso: uno de 5º de primaria en la escuela Sant Josep-El Pi y otro de 6º de primaria en la escuela Busquets i Punset. Por lo que se refiere a la ESO, se ha mantenido el número de grupos de 1º de ESO en los institutos públicos, con un cambio de ubicación del grupo extraordinario —popularmente conocidos como grupos 'bolet'— que tenía el instituto Santa Eulàlia, que pasa al instituto Bisbe Berenguer. Por otra parte, se ha abierto un nuevo grupo de 4º de ESO en el instituto Torras i Bages.

Además, este curso, se ha incrementado un grupo de I3 en la escuela Josep Janés, de la zona educativa Centre-Sant Josep-Sanfeliu, mientras que en la Zona Educativa Collblanc-la Torrassa, el grupo extraordinario de la escuela Ernest Lluch pasa a la Màrius Torres. En cuanto a la ratio de I3, el gobierno local asevera que este año será "de 20 alumnos" y que las cuatro escuelas públicas de Florida y la escuela Josep Janés, del barrio de Sant Josep, tendrán una ratio de 24 alumnos, pero "con un incremento de la dotación de docentes, lo que supone que, en la práctica, el ratio será inferior a 20 alumnos, ya que cada centro elegirá si opta por dos docentes por aula o hace desdoblamiento".

"De esta forma, se afronta el incremento de alumnos por matrícula viva a lo largo del curso", apunta el consistorio en un comunicado. Hace ya años que el Govern ha implementado una reducción de ratios en I3, sin embargo, los centros del norte de L'Hospitalet, el área más densamente poblada de Europa, han mantenido ratios más elevadas ante el elevado número de solicitudes fuera de plazo y la imposibilidad de redistribuir al alumnado en otros centros.

Para hacer frente a la diversidad creciente en las aulas catalanas, la consellera d'Educació, Ester Niubó, explicó la semana pasada que, en el conjunto de Catalunya, se han reforzado las plantillas con 1.672 nuevos profesores respecto al inicio del curso pasado, "específicamente en los centros que reciben más matrícula viva". El año pasado la escuela catalana registró una matrícula viva de casi 75.000 alumnos. En el caso de L'Hospitalet, la matrícula extraordinaria se produce al principio, pero también a lo largo del curso, especialmente durante los meses de enero y febrero, después de que el curso escolar llegue a su fin en Latinoamérica y cuando se concentra la llegada de alumnos de origen migrante a L’Hospitalet y, principalmente, a los barrios del norte.

"Emergencia educacional"

"Nos encontramos con 30 o 40 infantes nuevos cada semana que hay que asignar a las escuelas”, denunciaba a principios de año CCOO. Según el sindicato, L’Hospitalet contaba ya en marzo de este 2025 con 29 grupos ‘bolets’, 24 de ellos en primaria y otros cinco en secundaria. El sindicato considera necesaria cuatro nuevas escuelas y un instituto para combatir las altas ratios. Carles Nadal, coordinador del Barcelonès de la federación de educación de CCOO, apunta que medidas como lo de poner dos profesores en algunas aulas de I3 en La Florida son "parches" que celebrarían en caso de que funcionaran como solución provisional dentro de un plan mayor con soluciones estructurales, algo que teme que, de momento, no ocurre. "Si la solución que tienen es esperar a que no haya alumnos, ya hace años que vemos que no pasará", añade el delegado sindical.

Además de los nuevos centros, el sindicato insta a modificar las zonas educativas de modo que las matriculaciones en los centros no dependan tanto del barrio en el que se reside y estas se puedan redistribuir. Y también urge a ampliar las plazas de Programas de formación y inserción (PFI) para alumnos que no terminan la ESO: "Sin poner estas plazas, abocas a muchos jóvenes al fracaso escolar", asevera Nadal, quien lamenta que, en ante una situación ya de por sí compleja, muchos centros deban empezar el curso sin todos los profesores asignados o sin integradores sociales.

No solo los sindicatos han lanzado gritos de alerta por esta condición, el propio Pleno de L’Hospitalet denunció la situación de “emergencia educacional” en la que la ciudad se ve sumida desde hace años. De hecho, todos los grupos del consistorio apoyaron de forma unánime una moción que pedía atender esta situación con la que conviven las escuelas e institutos hospitalenses.

L'Hospitalet cuenta con 31 centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria; 14 institutos públicos; cuatro institutos escuela; dos institutos públicos, que ofrecen sólo ciclos de formación profesional; 24 escuelas concertadas de educación infantil, primaria y ESO; dos escuelas concertadas de educación postobligatoria; dos centros de educación especial —uno público y uno concertado—, y cinco centros que ofrecen otras enseñanzas.

Novedades

Así el gobierno local celebra que el curso ha empezado con la implantación de cuatro de aulas de educación inclusiva para alumnado con discapacidad grave (SIEI+) en cuatro centros: Patufet Sant Jordi, Pau Casals, Ernest Lluch y Paco Candel. Hasta ahora, la ciudad sólo disponía del Apoyo Intensivo a la Educación Inclusiva (SIEI), que consiste en dotar a los centros de una dotación extraordinaria de profesionales. Además, habrá otras siete aulas de acogida en diferentes centros, con lo que se llegará a 64 en toda la ciudad. Finalmente, continúan las obras de ampliación del instituto Escola Pere Lliscart y del nuevo edificio de la tan ansiada escuela Paco Candel, que está previsto que pueda abrir en septiembre de 2026.