Illa se reúne en Palau con los presidentes de Adif y Renfe para tratar el caos de Rodalies

El 26 de agosto, y tras un fin de semana caótico en Rodalies, el president Salvador Illa llamó a filas al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y de Adif, Pedro Marco de la Peña. Este martes se han reunido en el Palau de la Generalitat, en un encuentro celebrado a primera hora, y que inicialmente previsto para el día 2. La demora de una semana ha servido para que los técnicos del Govern, el operador y el responsable de la infraestructura trabajen en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario, tal y como avanzó la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Paneque, titular de la cartera que se encarga del traspaso de Rodalies, ha estado presente en un encuentro que ha empezado a las 8:30 horas, y que cuenta con poco margen, puesto que el Consell de Govern inicia su sesión a las 9:30 horas. En la convocatoria de esta reunión, el president reclamó actuaciones "urgentes y estructurales" que mejoren el servicio de Rodalies.

Reunión, este martes a primera hora, de la comisión interdepartamental de Rodalies en el Palau de la Generalitat, con el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el president de Renfe, Álvaro Fernández; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; y el director adjunto de construcción de líneas en explotación de Adif, Ángel Contreras. / Elisenda Pons

La llamada de atención llega después de un verano muy complicado en Rodalies, con múltiples incidencias, y semanas antes del inicio de un otoño en el que están previstas diversas obras que afectarán al servicio, como el desdoblamiento de la línea R3 que interrumpirá la circulación entre Montcada Bifurcació y La Garriga, afectando a la movilidad diaria de unas 20.000 personas.

Por el momento, Renfe ha incorporado a principios de septiembre un centenar de personas para reforzar la atención al cliente en las estaciones. Durante estos días, en las estaciones de Rodalies también ha podido verse cómo se han desplegado gran cantidad de pantallas informativas.

Cinco grandes obras

Cinco grandes obras en Rodalies alterarán y hasta cortarán la circulación de trenes a partir de este otoño, impactando en la movilidad de miles de usuarios. Responsables de Adif y de Renfe han explicado cómo se intentará garantizar la continuidad de los desplazamientos diarios mediante la habilitación de grandes dispositivos de transporte alternativo en autobús.

Las dos obras con mayor afectación obligarán a casi 60.000 personas que cada día se desplazan con Rodalies a modificar sus recorridos. Se trata de la actuación en la estación de Castelldefels, por la que se cortará la circulación de trenes durante cinco días -entre el 22 y 28 de septiembre- entre Gavà y Sitges, en un corredor que cada día utilizan unas 39.000 personas. Asimismo, el desdoblamiento de la R3 comportará el corte de la vía durante 16 meses. Su inicio, previsto para el 27 de septiembre, se pospondrá al 7 de octubre. En este caso afectará a otros 20.000 usuarios. El motivo del inesperado cambio de fecha es evitar que ambas obras coincidan en el tiempo, por la dificultad de contar con suficientes autobuses para montar el dispositivo de transporte por carretera necesario para garantizar la movilidad de las personas afectadas.

A finales de este mes y en diciembre también se suspenderá la circulación en la R2 Norte por las obras de soterramiento en Montcada i Reixac entre esta estación y Sant Andreu; mientras que la R11 estará interrumpida entre Figueres y Portbou durante seis fines de semana entre septiembre y noviembre por la renovación de la catenaria.