La FAVB presenta alegaciones contra el proyecto del museo Thyssen por "especulación inmobiliaria" y "destrucción" del Palau Marcet

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) presentará alegaciones a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) necesaria para que el museo Thyssenpueda ubicarse en el Palau Marcet, sede del antiguo Cinema Comèdia. El Ayuntamiento inició los trámites en el mes de julio. “Detrás de la modificación se esconde una operación inmobiliaria especulativa”, ha declarado Miquel Borràs, presidente de la Federación, ya que el proyecto contempla también la creación de zonas comerciales y de restauración.

La Federación ha explicado este martes que uno de los motivos por los que se opone a la modificación del planeamiento urbano que el proyecto destruye el Palau Marcet y supera los límites de altura y profundidad edificable, ignorando también el Plan de Colores del Eixample. La falta de un estudio de viabilidad económica y financiera —un requisito indispensable para poder llevar adelante la modificación— y que el proyecto se quiera realizar en un Espacio de Gran Afluencia (EGA) son también razones por las que se pretende frenar la operación.

Las ocho alegaciones

La FAVB presentará sus alegaciones antes del 23 de septiembre, con el objetivo de que "el Ayuntamiento las acepte y frene la tramitación del proyecto", ha indicado. Los puntos principales que esgrime son ocho. En primer lugar, reclama la protección del Palau Marcet, ya que, según sostiene, el proyecto destruye el volumen original y mantiene solo las fachadas como decoración, "sin informes de Patrimonio que lo justifiquen".

Apunta a una falta de participación ciudadana, al no realizarse una consulta ni proceso participativo previo. También indica una ausencia de plan museístico, al no conocerse la superficie destinada a museo ni los usos de los volúmenes. También señala que el proyecto no detalla la naturaleza ni el tamaño de los usos comerciales, vulnerando normas urbanísticas. La FAVB alega que no se ha tramitado un plan que regule usos y rehabilitación integral, que el museo se encuentra en un Espacio de Gran Afluencia sin medidas adecuadas ni plan de movilidad.

Asimismo, indica que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat ejercieron sus derechos sobre la propiedad y que la modificación del planeamiento urbanístico supondrá un beneficio para el promotor.

Apoyo ciudadano

La FAVB ha recogido 938 firmas, incluidas 49 entidades, en un manifiesto contra el trámite de modificación del planeamiento. Además, reclama un nuevo Plan General Metropolitano, ya que el actual (1976) está obsoleto y no protege el patrimonio. Destacan que el proyecto propone un 25% de usos comerciales, incluyendo tiendas de lujo, y lo califican de “arquitectura brutalista” inapropiada para una esquina icónicade la ciudad.