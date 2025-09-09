El emprendedor al que nacer en prisión le llevó a crear 'Sueños', una SL para conquistar el mundo de los videojuegos

Nació en octubre de 1991 fruto de un vis a vis del centro penitenciario de Wad-Ras, en Barcelona, donde su madre cumplía condena. Su padre, también preso, estaba en el Centro Penitenciario Brians 1. Karim Casado (33 años) pasó sus primeros diez meses de vida dentro del centro, conviviendo con su madre en la celda. A esa edad, ingresó en un programa de acogida que permitía a familias externas cuidar a hijos de internas y lo acogió una familia que lo consideró su hijo desde el primer día. Este apoyo fue crucial para que Karim cumpliera su sueño de crear una 'startup' de videojuegos con un propósito social: mejorar la salud.

Durante la infancia, su vida combinó espacios muy distintos. Durante la semana vivía con su madre en la prisión, iba al colegio de monjas en la Barceloneta y los fines de semana y vacaciones los pasaba con la familia de acogida. A los cinco años, su madre biológica autorizó que Karim viviera de manera estable con ellos, sin perder los derechos de patria potestad, recogidos en el Código Civil, es decir, la toma de decisiones "importantes" en palabras de Karim.

Convivió con su familia hasta los cinco años, cuando su madre decidió recuperar la custodia total y trasladarlo a Esparreguera. Casado explica que fue una etapa complicada y que no habló de ella con nadie hasta bien entrada la adolescencia. Le daba vergüenza explicar que su madre había estado en prisión y que tenía problemas con el alcohol. "Había dormido noches encima de palets con chinches, había aprendido a cocinar a los seis años subido a un taburete y se había esperado horas en la calle porque no había nadie que le abriera la puerta, ya que no tenía llaves", explica. A los 10 años autorizó la acogida de nuevo y volvió a Barcelona con su familia. A los 18 años rompió el contacto con su familia biológica mediante un mensaje y, desde entonces, no ha vuelto a tener relación con ellos.

“El vínculo con mi familia de acogida es muy fuerte, los considero mi familia real”, explica Casado. Su infancia no ha sido fácil, y él lo sabe. Pero dice que, gracias a ello, juega con ventaja. Explica que ha crecido a base de golpes, literalmente, lo que le ha enseñado a no rendirse y a luchar por su verdadero sueño: crear una empresa de videojuegos.

De LinkedIn a su primer proyecto empresarial

Hace un año y medio, conoció a Sergi Baralló, un joven de 25 años especializado en programación, a través de una publicación en LinkedIn. A los pocos meses decidieron asociarse y fundar Somni Game Studios S.L., con una inversión inicial de 25.000 euros cada uno. Su previsión es alcanzar una facturación de 10 millones de euros en cinco años.

Su primer proyecto es Stepland, una aplicación móvil que convierte los hábitos saludables en una mecánica de juego. En lugar de disparos o niveles por completar, la propuesta consiste en cuidar pequeños personajes virtuales que evolucionan a medida que el usuario camina, bebe agua, duerme bien, hace ejercicio o medita. El diseño recuerda a los antiguos Tamagotchis, pero con una dimensión centrada en el bienestar.

“El juego propone una rutina saludable de forma indirecta. Al cuidar a los personajes, acabas cuidándote tú”, explica Casado. “La idea es reforzar comportamientos positivos a través del juego”.

El lanzamiento oficial del prototipo de la aplicación se realizó el 1 de mayo de este año. Su objetivo es alcanzar los 50.000 usuarios en un año.

Entrevista a Karim y Sergi que han creado el videojuego de Somni Game Studio / Elisenda Pons

Soft launch internacional

Durante el mes de agosto, Somni Game Studios ha iniciado un 'Soft Launch': una fase de expansión limitada que permitirá testear el producto en mercados concretos con una inversión moderada en publicidad, como México. “Es un país interesante porque el comportamiento digital es similar al de Estados Unidos, pero con costes más bajos para captar usuarios”, explica Peralló.

El objetivo es medir métricas como la retención, la frecuencia de uso o la disposición a pagar por mejoras dentro del juego. Con esos datos, en diciembre prevén hacer un lanzamiento más amplio a escala internacional, acompañado de una campaña de marketing más ambiciosa.

Además, la versión de diciembre incluirá una nueva funcionalidad social llamada “modo tribu”, que permitirá a los usuarios formar grupos y afrontar desafíos colectivos. “Se trata de fomentar el componente social: caminar o hacer ejercicio en grupo, compartir metas, y hacerlo más divertido”, apuntan los fundadores.

Un ejemplo práctico: un reto colectivo en el que un grupo de usuarios deba completar un número determinado de pasos diarios para desbloquear contenido exclusivo. “Son retos que, individualmente, quizá no harías, pero con el apoyo de otros se vuelven viables y atractivos”, explican.

Público objetivo y modelo de negocio

La empresa se ubica en L'Hospitalet de l'Infant. Los socios explican que han ubicado la empresa en una zona rural para "aprovechar la transición hacia un modelo de trabajo más flexible y digital. Este entorno, que antes podría parecer una desventaja, nos permite escapar de la vorágine de las grandes ciudades. Con un modelo de teletrabajo híbrido o completamente remoto, resulta mucho más fácil captar talento", resume Casado.

El target principal de Stepland son chicas jóvenes de entre 12 y 35 años. Según sus datos, es un perfil digitalizado, familiarizado con plataformas como Instagram o TikTok, y que probablemente ha jugado a videojuegos como Tamagotchi, Sims, Animal Crossing o Nintendogs. “Es un público que valora la estética, el cuidado y la personalización”, señala Baralló.

También han identificado un público secundario: jóvenes de entre 20 y 25 años, mayoritariamente hombres, con interés por la programación, la tecnología o la ingeniería. Un perfil competitivo y colaborativo, que disfrutan con retos y logros compartidos.

Stepland es gratuita, con posibilidad de incluir micropagos en el futuro. El modelo de negocio se basa en la monetización a través de mejoras estéticas, expansiones de contenido y colaboraciones promocionales con marcas.

Tecnología al servicio del bienestar

Stepland ha sido desarrollada con herramientas propias y parte del equipo proviene de entornos de desarrollo digital y salud. Actualmente, Somni Game Studios cuenta con cinco personas trabajando, además de los dos socios fundadores.

El equipo cree que el juego puede funcionar como un incentivo para que personas de todas las edades adopten hábitos más saludables, de manera sencilla y lúdica. En lugar de imponer rutinas, proponen pequeñas acciones diarias vinculadas a un entorno gráfico cuidado, personajes que evolucionan y mecánicas de progreso visual. “Queremos que la gente se sienta acompañada en su día a día, que el juego sea una herramienta positiva”, resume Casado.