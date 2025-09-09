Colapsada la reserva de visitas a estaciones fantasma del metro de Barcelona

Las estaciones fantasma del metro de Barcelona causan furor. Se pudo comprobar este verano y vuelve a evidenciarse este martes 9 de septiembre, cuando abría el plazo para reservar plaza para unas visitas excepcionales que ofrece Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en motivo del Centenario del Metro. Numerosos usuarios de la web de reservas se han encontrado un mensaje de "error" al intentar rellenar el formulario para apuntarse a las excursiones, lo que teóricamente podía realizarse desde las 10h de la mañana.

Concretamente, TMB lanzaba el ofrecimiento de 5.000 plazas para visitar ocho espacios emblemáticos del metro de Barcelona habitualmente cerrados al público, a través de la web obrimelmetro.cat. En julio ofreció 800 plazas que se agotaron en menos de una hora. Pasa como con “las entradas de Bruce Springsteen”, ha repetido en más de una ocasión el consejero delegado de TMB, Xavier Flores. En esta ocasión hay más plazas disponibles, pero también hay más expectación: por primera vez se podrá visitar las dos estaciones fantasma que esconde el metropolitano.

Una es la estación de Gaudí, cerca de Sagrada Família, construida en 1968 pero que nunca entró en funcionamiento. La otra es la de Correos, que sí funcionó entre 1934 y 1972, pero quedó fuera de servicio con la ampliación de la L4. La visita tiene miga: deberá hacerse de madrugada y entre semana, cuando no funcione el metro. La primera empezará a las 1:30 horas y el público deberá asistir con calzado cómodo, porque bajará a las vías desde la estación de Jaume I y caminará por el interior del túnel.