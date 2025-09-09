En Peramàs y el Eixample
Endesa refuerza la red de media tensión de Mataró con una inversión de 460.000 euros
La compañía ha renovado o instalado nuevo cableado subterráneo en varias líneas para mejorar la seguridad y eficiencia del servicio
Un nuevo tramo de línea eléctrica en un polígono de Sabadell aspira a mejorar la atención a 3.000 usuarios
Mejoras en la red eléctrica de Mataró. En las últimas semanas, Endesa ha ejecutado diversas actuaciones de refuerzo en la red de media tensión de la capital del Maresme, que ascienden a una inversión de 460.000 euros, según ha informado la empresa en un comunicado este martes.
El objetivo de los trabajos se basa en "reforzar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico". En concreto, las obras se encuentran situadas en los barrios del Peramàs y del Eixample.
Así, la compañía ha renovado o instalado nuevo cableado subterráneo en diversas líneas de media tensión para "mejorar la seguridad y eficiencia del servicio".
Una de las actuaciones en Peramàs, específicamente en la Ronda O'Donell y en la plaza de Catalunya, ha consistido en la migración de la red de 11 a 25 kilovoltios, lo que permite aumentar la capacidad y la operatividad del suministro gracias a haber extendido unos 400 metros nuevos de cable.
Por su parte, los trabajos en el barrio del Eixample se han centrado en la sustitución de 267 metros más de una línea subterránea a su paso por la calle de la Cooperativa. Además, han cambiado 314 metros de cableado en la calle de la Unió.
Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan de mejora de las infraestructuras eléctricas que Endesa desarrolla en la comarca del Maresme, para "dotar a la red de más robustez, fiabilidad y capacidad de respuesta ante las incidencias".
Suscríbete para seguir leyendo
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- Una futura área de innovación en la metrópolis de Barcelona proyecta unos 9.000 nuevos puestos de trabajo
- La Generalitat exige más documentación para investigar al colegio de Terrassa acusado por familias de una deriva ultracatólica
- Fiestas de Poblenou 2025 en Barcelona: guía de actividades y conciertos gratis
- Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: 'Venimos por los niños, pero nos da nostalgia
- Mataró empezará a sancionar en su nueva Zona de Bajas Emisiones a partir de diciembre de este 2025
- Obras de mantenimiento en los túneles del Garraf reducirán a una sola vía el corredor sur de Rodalies durante tres meses