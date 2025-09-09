Endesa refuerza la red de media tensión de Mataró con una inversión de 460.000 euros

Mejoras en la red eléctrica de Mataró. En las últimas semanas, Endesa ha ejecutado diversas actuaciones de refuerzo en la red de media tensión de la capital del Maresme, que ascienden a una inversión de 460.000 euros, según ha informado la empresa en un comunicado este martes.

El objetivo de los trabajos se basa en "reforzar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico". En concreto, las obras se encuentran situadas en los barrios del Peramàs y del Eixample.

Así, la compañía ha renovado o instalado nuevo cableado subterráneo en diversas líneas de media tensión para "mejorar la seguridad y eficiencia del servicio".

Una de las actuaciones en Peramàs, específicamente en la Ronda O'Donell y en la plaza de Catalunya, ha consistido en la migración de la red de 11 a 25 kilovoltios, lo que permite aumentar la capacidad y la operatividad del suministro gracias a haber extendido unos 400 metros nuevos de cable.

Imagen de las bobinas de cable de 25 kV instaladas en la vía pública antes de las intervenciones de mejora / Endesa

Por su parte, los trabajos en el barrio del Eixample se han centrado en la sustitución de 267 metros más de una línea subterránea a su paso por la calle de la Cooperativa. Además, han cambiado 314 metros de cableado en la calle de la Unió.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan de mejora de las infraestructuras eléctricas que Endesa desarrolla en la comarca del Maresme, para "dotar a la red de más robustez, fiabilidad y capacidad de respuesta ante las incidencias".