Un camión de la limpieza embarrancado en un agujero obliga a cortar la Via Laietana

Un camión de la limpieza municipal ha quedado embarrancado este martes al mediodía en una acera de la Via Laietana de Barcelona, a la altura de la plaza del Àngel. Una rueda del vehículo de gran tonaje ha quedado atrapada dentro de un agujero que había en el pavimento, hacia las 13.30h. La inmovilización de la rueda impedía maniobrar al conductor.

Totalmente encallado, el camión ha requerido de servicios especializados, como una gran grúa y efectivos de Bombers de Barcelona. Asimismo se ha acordonado media plaza para evitar la intrusión de curiosos. Las gestiones han exigido cortar el tráfico en todos los carriles de la Via Laietana.

La Guardia Urbana ha advertido a través de las redes sociales consistoriales que los dos sentidos de circulación quedaban temporalmente fuera de servicio y que procedía a realizar desvíos en los alrededores. Fuentes municipales confirman que la situación ha quedado normalizada hacia las 15h.

Detalle del camión de la limpieza con la rueda atrapada en una acera de Via Laietana / Marta Cervera

El insólito incidente ha sorprendido a los peatones y usuarios de la zona, que han seguido las labores de los técnicos con expectación. Según ha podido observar in situ EL PERIÓDICO, el boquete en el pavimento estrenado este mayo estaba cubierto con una plancha de plástico amarilla para evitar accidentes. Sin embargo, la lámina no habría resistido el gran peso del camión de la basura barcelonés y se ha hundido por completo.