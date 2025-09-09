Tráfico
Un accidente en la C-32 provoca retenciones de tres kilómetros entre Esplugues y Viladecans
Cortada la AP-7 en Tarragona en sentido Barcelona por un accidente múltiple
Mañana de retenciones en la autovía C-32, en el Baix Llobregat.
Un accidente en la autovía C-32 a la altura de Cornellà de Llobregat provoca desde las 9:30 horas de la mañana de este martes un importante colapso en la carretera.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha advertido a través de una publicación en X que las colas pueden alcanzar los tres kilómetros, desde Esplugues de Llobregat y hasta Viladecans.
Este accidente, y la consecuente retención, complican aún más una mañana muy marcada por el siniestro en el aAP-7, en Tarragona, que ha obligado a cortar la vía desde primera hora.
