Un accidente en la C-32 provoca retenciones de tres kilómetros entre Esplugues y Viladecans

Cornellà de Llobregat
Mañana de retenciones en la autovía C-32, en el Baix Llobregat.

Un accidente en la autovía C-32 a la altura de Cornellà de Llobregat provoca desde las 9:30 horas de la mañana de este martes un importante colapso en la carretera.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha advertido a través de una publicación en X que las colas pueden alcanzar los tres kilómetros, desde Esplugues de Llobregat y hasta Viladecans.

Este accidente, y la consecuente retención, complican aún más una mañana muy marcada por el siniestro en el aAP-7, en Tarragona, que ha obligado a cortar la vía desde primera hora.

