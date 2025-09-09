Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AMBici

Un abono gratuito de tres días busca nuevos usuarios para el 'bicing' de la Barcelona metropolitana

El AMB lanza la acción en el contexto de la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre

Las bicis metropolitanas AMBici estrenan tarifas de bajo coste y devolverán 20 euros a más de 8.000 usuarios

Bicicletas del servicio metropolitano AMBici en la parada de intercambio Campus Diagonal-Besòs

Bicicletas del servicio metropolitano AMBici en la parada de intercambio Campus Diagonal-Besòs

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzará un abono gratuito de tres días el AMBici, el 'bicing' metropolitano, durante la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2025, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre de este año 2025. Con esta promoción, la administración metropolitana busca atraer nuevos usuarios al servicio.

Para poder acceder a la promoción, los ciudadanos tendrán que registrarse en la 'app' del AMBici e incluir el código de descuento 'SEM25', y lo deberán comprar, activar y utilizar dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, entre los días 16 y 22 de septiembre. El código se anunciará también en la página web y en los diferentes canales donde se vehiculará la campaña informativa para dar a conocer la promoción. Sólo se cobrará 1 céntimo, en el momento de la adquisición, por la validación el método de pago. El AMB ha previsto un límite máximo de 5.000 abonos gratuitos, para evitar problemas en el canal de venta y en la operación del servicio. No se aceptará la activación fuera de este periodo.

"Queremos seguir potenciando el uso de la bici pública como medio de transporte sostenible de proximidad en la metrópolis de Barcelona. Es por ello que lanzamos esta promoción, que está alineada con los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad. Esperamos que los ciudadanos que no son usuarios del AMBici se animen a hacer uso de este abono gratuito", explica el vicepresidente de Transporte del AMB, Carlos Cordón, también alcalde de Cerdanyola del Vallès.

Abono anual del AMBici reducido de 20€

Actualmente, el abono del AMBici está a un coste reducido del 50% para fomentar el inicio de nuevos abonados en el servicio de bici pública metropolitana. El coste del abono del AMBici ha pasado de 40€ anuales a 20€ anuales. Esta reducción ha sido posible a partir de las ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que asume el 30% de la reducción del abono, y de la administración local, que asume el 20%.

El AMB recuerda que esta medida es retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Es decir, se han devuelto los 20 € correspondientes al descuento a los más de 8.000 abonados que se han dado de alta del servicio desde el 1 de enero de 2025. En cuanto a los antiguos usuarios, cuando renuevan ya se les aplica la tarifa bonificada.

Por otra parte, el AMB activó, en junio, el nuevo abono del servicio AMBici: el abono por días. Concretamente, esta nueva tarifa ofrece tres posibles periodos de diferentes días de vigencia: 1, 2 y 3 días, con una tarifa respectiva de 5, 9 y 12 euros, y que permite realizar viajes ilimitados de hasta 30 minutos.

Desde el 1 de agosto, el AMBici ha ampliado su horario de servicio y ha pasado a funcionar de 5:00 h a 2:00 h de la madrugada, todos los días del año, incluyendo días laborables, sábados y festivos. Hasta ahora, el horario era de 5:00 a 00:00. Esta ampliación responde a la demanda de los usuarios: los datos mostraban que la franja de 23:00 a 00:00 h ya registraba una demanda superior a la de primeras horas de la mañana (5:00-6:00 h), lo que confirmaba la necesidad de cubrir mejor el uso nocturno del servicio. Además, según una encuesta realizada en julio de 2024, el 50% de los usuarios aseguraba que utilizaría más el AMBici si se ampliaba el horario nocturno en fines de semana y festivos, y un 40% lo haría si la ampliación se producía también en días laborables.

El AMBici, de titularidad del AMB y gestionado por TMB, cuenta actualmente con 236 estaciones y 2.600 bicicletas, repartidas en 15 municipios metropolitanos. En 2024, el servicio superó los 1,6 millones de desplazamientos y en estos momentos cuenta con más de 17.000 usuarios activos. Para su implantación ha contado con más de 7,7 millones de euros provenientes de los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El AMBici está actualmente activo en 15 municipios metropolitanos: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, San Boy de Llobregat, San Juan Despí, San Justo Desvern, Badalona, Castelldefels, Gavá, Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
  2. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  3. Una futura área de innovación en la metrópolis de Barcelona proyecta unos 9.000 nuevos puestos de trabajo
  4. La Generalitat exige más documentación para investigar al colegio de Terrassa acusado por familias de una deriva ultracatólica
  5. Fiestas de Poblenou 2025 en Barcelona: guía de actividades y conciertos gratis
  6. Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: 'Venimos por los niños, pero nos da nostalgia
  7. Mataró empezará a sancionar en su nueva Zona de Bajas Emisiones a partir de diciembre de este 2025
  8. Obras de mantenimiento en los túneles del Garraf reducirán a una sola vía el corredor sur de Rodalies durante tres meses

La Mercè trasladará su exitosa programación de circo por obras en el castillo de Montjuïc

La Mercè trasladará su exitosa programación de circo por obras en el castillo de Montjuïc

Cinco grandes obras cortarán este otoño la circulación de trenes en distintas líneas de Rodalies

Cinco grandes obras cortarán este otoño la circulación de trenes en distintas líneas de Rodalies

Un abono gratuito de tres días busca nuevos usuarios para el 'bicing' de la Barcelona metropolitana

Un abono gratuito de tres días busca nuevos usuarios para el 'bicing' de la Barcelona metropolitana

Primer torneo de arcades de puzles en una nave secreta de Esplugues con 130 recreativas

Primer torneo de arcades de puzles en una nave secreta de Esplugues con 130 recreativas

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Sants

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Sants

Illa se reúne en Palau con los presidentes de Adif y Renfe para tratar el caos de Rodalies

Illa se reúne en Palau con los presidentes de Adif y Renfe para tratar el caos de Rodalies

La Font Màgica de Montjuïc ensaya su retorno para La Mercè

La Font Màgica de Montjuïc ensaya su retorno para La Mercè

Un accidente en la C-32 provoca retenciones de tres kilómetros entre Esplugues y Viladecans

Un accidente en la C-32 provoca retenciones de tres kilómetros entre Esplugues y Viladecans