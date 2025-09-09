Un abono gratuito de tres días busca nuevos usuarios para el 'bicing' de la Barcelona metropolitana

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzará un abono gratuito de tres días el AMBici, el 'bicing' metropolitano, durante la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2025, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre de este año 2025. Con esta promoción, la administración metropolitana busca atraer nuevos usuarios al servicio.

Para poder acceder a la promoción, los ciudadanos tendrán que registrarse en la 'app' del AMBici e incluir el código de descuento 'SEM25', y lo deberán comprar, activar y utilizar dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, entre los días 16 y 22 de septiembre. El código se anunciará también en la página web y en los diferentes canales donde se vehiculará la campaña informativa para dar a conocer la promoción. Sólo se cobrará 1 céntimo, en el momento de la adquisición, por la validación el método de pago. El AMB ha previsto un límite máximo de 5.000 abonos gratuitos, para evitar problemas en el canal de venta y en la operación del servicio. No se aceptará la activación fuera de este periodo.

"Queremos seguir potenciando el uso de la bici pública como medio de transporte sostenible de proximidad en la metrópolis de Barcelona. Es por ello que lanzamos esta promoción, que está alineada con los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad. Esperamos que los ciudadanos que no son usuarios del AMBici se animen a hacer uso de este abono gratuito", explica el vicepresidente de Transporte del AMB, Carlos Cordón, también alcalde de Cerdanyola del Vallès.

Abono anual del AMBici reducido de 20€

Actualmente, el abono del AMBici está a un coste reducido del 50% para fomentar el inicio de nuevos abonados en el servicio de bici pública metropolitana. El coste del abono del AMBici ha pasado de 40€ anuales a 20€ anuales. Esta reducción ha sido posible a partir de las ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que asume el 30% de la reducción del abono, y de la administración local, que asume el 20%.

El AMB recuerda que esta medida es retroactiva desde el 1 de enero de 2025. Es decir, se han devuelto los 20 € correspondientes al descuento a los más de 8.000 abonados que se han dado de alta del servicio desde el 1 de enero de 2025. En cuanto a los antiguos usuarios, cuando renuevan ya se les aplica la tarifa bonificada.

Por otra parte, el AMB activó, en junio, el nuevo abono del servicio AMBici: el abono por días. Concretamente, esta nueva tarifa ofrece tres posibles periodos de diferentes días de vigencia: 1, 2 y 3 días, con una tarifa respectiva de 5, 9 y 12 euros, y que permite realizar viajes ilimitados de hasta 30 minutos.

Desde el 1 de agosto, el AMBici ha ampliado su horario de servicio y ha pasado a funcionar de 5:00 h a 2:00 h de la madrugada, todos los días del año, incluyendo días laborables, sábados y festivos. Hasta ahora, el horario era de 5:00 a 00:00. Esta ampliación responde a la demanda de los usuarios: los datos mostraban que la franja de 23:00 a 00:00 h ya registraba una demanda superior a la de primeras horas de la mañana (5:00-6:00 h), lo que confirmaba la necesidad de cubrir mejor el uso nocturno del servicio. Además, según una encuesta realizada en julio de 2024, el 50% de los usuarios aseguraba que utilizaría más el AMBici si se ampliaba el horario nocturno en fines de semana y festivos, y un 40% lo haría si la ampliación se producía también en días laborables.

El AMBici, de titularidad del AMB y gestionado por TMB, cuenta actualmente con 236 estaciones y 2.600 bicicletas, repartidas en 15 municipios metropolitanos. En 2024, el servicio superó los 1,6 millones de desplazamientos y en estos momentos cuenta con más de 17.000 usuarios activos. Para su implantación ha contado con más de 7,7 millones de euros provenientes de los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El AMBici está actualmente activo en 15 municipios metropolitanos: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, San Boy de Llobregat, San Juan Despí, San Justo Desvern, Badalona, Castelldefels, Gavá, Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans.