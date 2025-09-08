La Sagrada Família regala 20.000 entradas para celebrar la Mercè

La Sagrada Familia abrirá las puertas de la basílica los días 19, 20, 21 y 24 de septiembre a miles de visitantes para celebrar las fiestas de la Mercè, la patrona de Barcelona. Concretamente, sortea 20.000 entradas gratuitas entre los interesados en visitar el interior del templo de Antoni Gaudí.

Los ganadores del sorteo tendrán la oportunidad de recorrer los espacios más emblemáticos de la basílica y descubrir una de las escenas escultóricas de la vida de la Virgen: las bodas de Caná. Esta obra de arte es una pieza de piedra de tres metros de altura que próximamente se instalará en la Capilla de la Asunta. Este espacio acogerá varias escenas de la vida de María, como la presentación en el templo, la muerte de San José y la dormición.

Además de celebrar la fiesta mayor, el evento popular más importante de Barcelona, la Sagrada Família organiza estas jornadas de puertas abiertas para mostrar a los visitantes el estado actual de las obras. En las últimas semanas se ha trabajado en la cruz-mirador de la Torre de Jesucristo, especialmente en los elementos del brazo inferior. Estos trabajos se realizan in situ en la torre para montar diferentes piezas, como cristales y detalles interiores, todo desde la cota de 54 metros.

Para participar en el sorteo de entradas para visitar la Sagrada Família los días 19, 20, 21 o 24 de septiembre, de 16:00 a 20:00 h (excepto el sábado 20, de 15:00 a 18:00 h), es necesario inscribirse a través de la web oficial de la Sagrada Família. Los participantes deben completar un formulario, que también está disponible en las redes sociales del templo. Las inscripciones han abierto este lunes y cerrarán el domingo 14 de septiembre a las 21:00 h. Los ganadores del sorteo serán notificados el 15 de septiembre y recibirán cuatro pases cada uno.