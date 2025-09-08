La Policía Local de Viladecans utiliza drones para reforzar la vigilancia durante la Fiesta Mayor de la ciudad

La Policía Local de Viladecans (Viladecans) estrenó en la primera noche d ela Fiesta Mayor de la ciudad de este año la vigilancia aérea mediante un dron. "El nuevo servicio ayudó a vigilar la seguridad y convivencia del concierto musical del grupo Figa Flawas, que reunió en el Parque de la Marina a más de 8.000 personas, según datos calculados por la policía a partir de las imágenes obtenidas por el dron", apunta el Ayuntamiento de Viladecans en un comunicado.

El consistorio señala que ha puesto en marcha diversos servicios y dispositivos especiales para que "todo el mundo disfrute de la Fiesta Mayor de forma segura y cívica". Así, la Policía Local "ha intensificado su presencia en las calles y espacios con mayor afluencia de personas con patrullas permanentes, además de reforzar el control del tráfico en los accesos para una movilidad segura". Cuenta también con el apoyo de la Unidad de Apoyo y Convivencia (USIC) y, como gran novedad, dispone de un servicio de seguridad con drones para vigilancia aérea y respuesta rápida que permite controlar mejor los eventos.

La USIC está formada por equipos de seis agentes que cuentan con un furgón policial de gran capacidad. La función principal normal de la unidad es estar presente en los distintos puntos de la ciudad donde se ha detectado mayor incivismo nocturno pero, en ocasiones como la Fiesta Mayor, se incorpora al dispositivo especial. Los miembros de la USIC gestionan también el servicio de drones. "Los drones asisten a la policía en grandes eventos gracias a su visión aérea para la monitorización en tiempo real de multitudes, la detección precoz de amenazas o altercados y la rápida reacción a incidentes. Están equipados con cámaras de alta resolución y zoom, y también pueden disponer de cámaras térmicas para operaciones nocturnas o de rescate", dice el consistorio.

Durante los días de actividades festivas, del 5 al 8 de septiembre, también está desplegado el equipo de Protección Civil, apoyando todo tipo de tareas de organización y preparado ante cualquier incidente. Se ha activado, además, el programa Festa Teva, así como los servicios de personal educador de calle y de prevención de consumo, el Servicio de Convivencia Nocturno y de Agentes Cívicas, para la sensibilización de un ocio sano y cívico. También se ha reforzado la inspección sanitaria de establecimientos de alimentos y bebidas para que cumplan las normativas.

Para garantizar una fiesta segura y accesible para todos, se han desplegado puntos Lila y LGBTI, un servicio extra de autobuses nocturnos con la posibilidad de hacer paradas a demanda, espacios reservados para personas con discapacidad en los escenarios musicales y sesiones sin música ni juegos de luces en la Feria de Atracciones para que puedan disfrutarla personas con trastornos del espectro autista.