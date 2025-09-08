Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El movimiento Som València y Los Sírex, principales nombres de la 36ª edición de los Premis Altaveu de Sant Boi

El certamen también reconoce a Cala Vento, Delafé y las Flores Azules, Dan Peralbo y el Comboi, Lucía Fumero y Momi Maiga

Juanjo Calvo, Leslie y Pepe Fontseré, en un concierto de Los Sírex

Juanjo Calvo, Leslie y Pepe Fontseré, en un concierto de Los Sírex / A Wamba Buluba

ACN

ACN

Sant Boi de Llobregat
El movimiento popular Som València surgido después de la DANA para recaudar fondos destinados a la reconstrucción tras los aguaceros en la Comunitat Valenciana se lleva este año el Premi Alça la Veu, en la 36ª edición de los Premis Altaveu, en el marco del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). El jurado quiere así poner en valor la índole solidaria, comunitaria y de compromiso social de la música.

Otro de los grandes nombres de esta edición son Los Sirex. La banda barcelonesa nacida en 1959 recibirá el Premi a la Trajectoria, en homenaje a más de seis décadas rellenas de himnos que han marcado generaciones, como 'La escoba' o 'Que se mueran los feos'. Durante la gala de entrega de este miércoles también se reconocerá el trabajo de Cala Vento, Delafé y las Flores Azules, Dan Peralbo y el Comboi, Lucía Fumero y Momi Maiga.

Los Premis Altaveu se entregarán el miércoles 10 de septiembre durante la jornada inaugural del Festival Altaveu, que se celebra en Sant Boi entre el 11 y el 14 de septiembre, con una programación "diversa y arriesgada" bajo el hilo conductor de la "identidad sonora".

Pau Vallvé, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Remei de Ca la Fresca, Carmen Lancho Cantas Malditos, Paco Pecado o Vecinos, son algunos de los nombres del cartel.

