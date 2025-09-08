Música
El movimiento Som València y Los Sírex, principales nombres de la 36ª edición de los Premis Altaveu de Sant Boi
El certamen también reconoce a Cala Vento, Delafé y las Flores Azules, Dan Peralbo y el Comboi, Lucía Fumero y Momi Maiga
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
El movimiento popular Som València surgido después de la DANA para recaudar fondos destinados a la reconstrucción tras los aguaceros en la Comunitat Valenciana se lleva este año el Premi Alça la Veu, en la 36ª edición de los Premis Altaveu, en el marco del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). El jurado quiere así poner en valor la índole solidaria, comunitaria y de compromiso social de la música.
Otro de los grandes nombres de esta edición son Los Sirex. La banda barcelonesa nacida en 1959 recibirá el Premi a la Trajectoria, en homenaje a más de seis décadas rellenas de himnos que han marcado generaciones, como 'La escoba' o 'Que se mueran los feos'. Durante la gala de entrega de este miércoles también se reconocerá el trabajo de Cala Vento, Delafé y las Flores Azules, Dan Peralbo y el Comboi, Lucía Fumero y Momi Maiga.
Los Premis Altaveu se entregarán el miércoles 10 de septiembre durante la jornada inaugural del Festival Altaveu, que se celebra en Sant Boi entre el 11 y el 14 de septiembre, con una programación "diversa y arriesgada" bajo el hilo conductor de la "identidad sonora".
Pau Vallvé, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Remei de Ca la Fresca, Carmen Lancho Cantas Malditos, Paco Pecado o Vecinos, son algunos de los nombres del cartel.
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- Una futura área de innovación en la metrópolis de Barcelona proyecta unos 9.000 nuevos puestos de trabajo
- Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales
- Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: 'Venimos por los niños, pero nos da nostalgia
- Archivada la querella contra Albiol que le acusaba de vulnerar datos médicos de una persona sin hogar de Badalona
- La Generalitat exige más documentación para investigar al colegio de Terrassa acusado por familias de una deriva ultracatólica
- Fiestas de Poblenou 2025 en Barcelona: guía de actividades y conciertos gratis