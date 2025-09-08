Enfrentamiento entre familias
Los Mossos investigan un tiroteo en la Mina ocurrido la madrugada del domingo
Cinco detenidos en un tiroteo en la Zona Franca por un ajuste de cuentas
Los Mossos d’Esquadra investigan un tiroteo ocurrido en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) la madrugada del sábado al domingo. El suceso tuvo lugar hacia la 1 de la madrugada, cuando varios vecinos alertaron a la policía tras escuchar detonaciones, han informado fuentes policiales a este diario.
Según explican las mismas fuentes, cuando las patrullas llegaron al lugar ya no había rastro de disparos ni de participantes en la reyerta. Los agentes permanecieron en la zona durante un tiempo, pero no localizaron a ninguna persona implicada. No constan heridos y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Fuentes conocedoras de lo ocurrido señalan a este diario que el enfrentamiento se originó en un bar donde se celebraba una pedida de mano. La disputa habría enfrentado a dos familiares de las dos familias implicadas, y derivó en un intercambio de disparos. Las mismas fuentes señalan que se podrían haber producido alrededor de medio centenar de detonaciones.
