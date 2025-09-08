La lucha contra la segregación marca la 'vuelta al cole' en el área de Barcelona: Mataró acelera para reducir desigualdades

El curso escolar arranca este lunes en Mataró para unos 16.800 alumnos (más de 10.600 de infantil y primaria y 6.200 de secundaria), con la mirada puesta en diversos focos de atención. Para empezar, las dos líneas perdidas de I3 en las escuelas Rocafonda y Antonio Machado, medida anunciada hace unos meses por parte del Departament d'Educació y que encontró gran oposición por parte de la comunidad educativa local. Esta 'vuelta al cole' será especial también para las familias de la Escola Bressol Figueretes, que fue cerrada en el mes de enero tras encontrarse una grieta en una de las vigas, e inician ahora el nuevo curso en una nueva localización en la calle Isern. Más allá de estas circunstancias, un desafío sistémico subyace tras el inicio del curso escolar en Mataró, así como en las grandes ciudades del área de Barcelona: la lucha contra la segregación escolar, uno de los problemas más acuciantes que padece la ciudad, y sobre el cual la Diputación de Barcelona (Diba) vuelca sus esfuerzos en la capital del Maresme.

Así, en cumplimiento del Pacte Nacional Contra la Segregación Escolar en Catalunya de 2019, la Diba promueve pactos locales para luchar contra este fenómeno alrededor de la provincia de Barcelona. En el caso de Mataró, el Consell Escolar Municipal impulsó durante el curso 2024-2025 un proceso participativo, descrito como "pionero" por la Diba, tendente a establecer el diagnóstico y apuntar las posibles soluciones al respecto de la segregación escolar: "Este proceso de trabajo ha puesto de manifiesto que Mataró presenta desequilibrios significativos entre las redes públicas y concertadas, con concentraciones de alumnado vulnerable", declara el ente supramunicipal. La concejala de Educació i Esports del Ayuntamiento de Mataró, Bea Delgado, apunta a otro tipo de segregación, la urbana, como principal motivo: "Mataró es una ciudad que ya sabemos cómo se ha ido ensanchando urbanísticamente, y creemos que eso dificulta también la distribución territorial de los alumnos".

Más allá de la escuela

Evitar los guetos escolares es el primer paso, pero el camino para erradicar la segregación educativa es más largo. En este sentido, la jefa de la sección de Programas Educativos de la Diba, Sara Maroto, y el técnico de educación del ente Francesc Reverter van más allá de lo que pasa en el aula para establecer los límites de la problemática, y prefieren usar el término "educativa" antes que "escolar" cuando se refieren a la segregación: "La vida del alumno va más allá de las 16:30 horas". Un ejemplo meridiano de ello son las actividades extraescolares. Si bien todos los menores tienen el derecho a recibir una educación, en lo que respecta a las actividades desarrolladas más allá del horario lectivo, tal derecho no está universalizado, lo que puede provocar desigualdades entre alumnos de un mismo centro, pero con realidades sociales diferenciadas.

El concepto de segregación se amplía, teniendo en cuenta que cuestiones como la falta de oportunidades en el acceso a los recursos se produce también fuera del horario escolar: "La segregación no solo pasa en el aula, y las medidas para evitarla se pueden trabajar desde muchos otros espacios más allá del centro educativo", sostiene la Diba. En la misma línea se manifiesta la concejala Delgado: "La escuela no es solo la parte lectiva, sino que va mucho más allá. El presupuesto municipal contempla el impulso de proyectos educativos comunitarios, todo lo que se hace más allá de la escuela para garantizar la equidad educativa".

Respuesta sistémica y transversal

En el mismo sentido se pronuncia el diputado de Educació de la Diba Joan Josep Galiano (ERC): "Entendemos que este reto no se resuelve solo desde el sistema educativo formal". "La segregación educativa es, también, segregación urbana, desigualdad de acceso a los recursos comunitarios, desafíos para la inclusión y la cohesión social ―y sintetiza Galiano―. Así pues, la respuesta tiene que ser necesariamente sistémica, sostenida en el tiempo y vinculada a las políticas sociales, culturales y urbanas".

Diba y Ayuntamiento coinciden en señalar que el punto fuerte del proceso participativo llevado a cabo en la ciudad durante el curso pasado fue la representación transversal en el mismo de los diferentes agentes sociales: "En las sesiones se ha procurado que estuviese presente toda la comunidad educativa, pero también técnicos municipales de otros servicios", relata la concejala Delgado. Tras este proceso, la previsión del gobierno local pasa por presentar las conclusiones a los partidos con representación en el Pleno: "Ahora toca implicar a los agentes políticos de la ciudad, los grupos del consistorio, para que sea lo más consensuado posible". Las conclusiones del proceso participativo, así como el informe previo que la Diba elaboró sobre la situación en Mataró, serán las bases para un futuro pacto local contra la segregación educativa, que actualizará el 'Pacte Local per l'Educació', aprobado en la ciudad en 2018.

La problemática de la segregación educativa no es propia de la ciudad de Mataró, y afecta directamente a la cohesión social de los municipios como resultado de factores sociales, escolares, residenciales y comunitarios. Así, y más allá de la capital del Maresme, localidades como Premià de Mar, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Sant Just Desvern, L’Hospitalet de Llobregat, Martorell, Vic, Canovelles y Masquefa trabajan también en su propio pacto local contra la segregación escolar con el acompañamiento de la Diba; mientras que otras como Manresa, el Prat de Llobregat o Barcelona ya disponen de sus respectivos planes locales de choque contra esta problemática.