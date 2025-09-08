La banca familiar y el economista al frente de la Casa Vicens de Gaudí: “Huimos de experiencias inmersivas”

En un tranquilo rincón de Gràcia se alza Casa Vicens, un oasis insólito con aroma oriental y mudéjar, cubierto de alegres baldosas verdes y blancas. Construida entre 1883 y 1885, esta obra representa mucho más que una simple residencia: es la primera casa que Antoni Gaudí realizó en Barcelona y el punto de partida de una trayectoria que revolucionaría para siempre el arte y la arquitectura.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, Casa Vicens nació del encargo de Manuel Vicens y Montaner, corredor de cambio y bolsa, quien confió en un joven Gaudí para diseñar su casa de veraneo. El genial arquitecto encontró en la naturaleza su fuente de inspiración primordial, integrando elementos como la hoja de palmito dela reja de entrada y las flores de clavel de moro de los azulejos cerámicos de la fachada.

Hoy destaca también por su modelo de gestión y titularidad. A diferencia de la mayoría de monumentos de la ciudad, que pertenecen a instituciones o fundaciones, desde 2014 la joya de Gràcia está 100% en manos de MoraBanc, banco andorrano propiedad de la familia Mora. El fundador, Bonaventura Mora, tiene un cierto paralelismo con Manuel Vicens, pues se inició en el sector financiero en 1938 con una oficina de cambio de moneda.

La Casa Vicens, otra perla de Antoni Gaudí, en este caso, en el barrio de Gràcia / Ferran Sendra

Un economista en vez de un gestor cultural

Al frente de la gestión diaria está Emili Masferrer, con un currículum un tanto exótico en el ámbito cultural. Lleva ahora 10 años en este campo, todos ellos en la Casa Vicens como director del proyecto. "Mi trayectoria es un poco inusual en este sector”, asume. "Soy economista de formación y toda mi experiencia previa es en el mundo financiero, en la inversión de capital privado. Llegué aquí un poco de casualidad, de manera inesperada", reconoce.

Masferrer trabajaba en MoraBanc cuando se produjo la compra: “Estaba en el departamento de inversiones y esta es una de las operaciones que se hizo. Me pidieron si me podía hacer cargo de ella como director y dije que sí", rememora. La elección no fue casual: "La Casa Vicens no deja de ser una iniciativa privada y se quería combinar rigor de gestión empresarial con rigor patrimonial, que hubiera las dos partes", explica.

Cifras y dimensión

Los números avalan el éxito de la estrategia. La Casa Vicens facturó 4,8 millones de euros en 2024 y recibió más de un cuarto de millón de visitantes, el punto álgido desde su estreno como museo en 2017. El crecimiento ha sido progresivo: de los 123.000 visitantes de 2018 se pasó a 163.000 en 2019, con la pandemia marcando un paréntesis (49.376 en 2020 y 70.572 en 2021) antes de una recuperación vigorosa que llevó a las 126.632 entradas vendidas en 2022, las 200.052 de 2023 y las 262.600 del año pasado.

Emili Masferrer, director de la Casa Vicens de Gaudí / Casa Vicens

La plantilla está compuesta por unas 50 personas, aunque muchas forman parte de empresas externas que trabajan para Casa Vicens. Entre 25 y 30 son guías y el resto se reparte entre personal de seguridad, tienda, cafetería, limpieza, mantenimiento, jardinería y administración. "Somos muy pequeños", valora Masferrer con perspectiva. "Representamos una quinta parte aproximadamente de lo que puede ser La Pedrera, que tiene más de un millón de visitantes, o la Casa Batlló, que tiene un millón y medio. Ya no hablamos de la Sagrada Família, que está cerca de cuatro millones de visitantes".

La filosofía de la experiencia no masificada

Precisamente esta menor escala forma parte de la estrategia diferencial de Casa Vicens. Frente a experiencias masificadas y tecnológicas, Masferrer defiende preservar la autenticidad de la visita. "Intencionadamente hemos huido de toda esta tendencia de los mappings y de las experiencias inmersivas", explica. "Al final nosotros tenemos un material tangible, tenemos la casa, las baldosas, las columnas, los suelos, que llevan en este lugar desde hace más de 140 años, y creemos que esto es mucho más interesante que cualquier experiencia digital".

Esta filosofía se traduce en una experiencia pausada: "Un visitante puede estar en casa Vicens media hora o puede estar cuatro horas. No hay un límite, no hay un recorrido marcado. Buscamos posicionarnos en un entorno de experiencias demasiado masificadas". La obra está llena de detalles y se presta a una observación con diferentes grados de profundidad. Gaudí apostó por ángulos escalonados y por la fusión de diferentes artes decorativas —forja, pintura, cerámica, carpintería— que consiguen que la naturaleza penetre dentro de la casa. El orientalismo provocaba entusiasmo entre la élite barcelonesa dela época, hasta elpunto de que esta primera obra de Gaudí fue aplaudida con más fervor que el recibido años más tarde por los iconos del paseo de Gràcia.

Cafetería de la Casa Vicens, para saborear más el modernismo / Núria Bonet Icart

Anécdotas de una casa con historia

La Casa Vicens ha sido y es escenario de anécdotas incontables, desde pedidas de mano hasta estrellas del rock. Masferrer recuerda historias transmitidas por los antiguos propietarios, que ya vivieron momentos memorables pese a ser una residencia cerrada al gran público. "Una vez se presentó una persona en la puerta, dijo que era Mick Jagger, que le habían explicado que es la primera casa de Gaudí y que le gustaría visitarla. Y los señores, sin saber quién era, lo recibieron. Mick Jagger visitó la casa y se fue”, relata Masferrer.

En los nueve años que lleva abierta al público también ha habido visitas célebres:"Un día por la tarde, de manera totalmente espontánea e inesperada, nos llama la policía diciéndonos que la reina de un país árabe quería visitar la Casa Vicens y que en menos de una hora estaría aquí todo su séquito”. “Vinieron de incógnito con no sé cuántos coches y toda la seguridad, visitaron y se fueron”, recuerda Masferrer.

Detalle de la Casa Vicens de Gaudí rehabilitada con mimo / FERRAN SENDRA / Delegaciones

También destaca la llegada del extravagante director de cine Wes Anderson, que vino con su mujer e hija. La casa, además, tiene un pasado cultural: Bigas Luna filmó en ella la película Angustia en los años 80 y durante los años 60 fue sede de la editorial Cavall Fort.

Retos y objetivos: preservar la esencia

El principal desafío de Masferrer hoy es mantener el equilibrio entre el éxito turístico y la preservación patrimonial. "Siempre nos hemos planteado como misión la conservación de la Casa Vicens. Conservar en el sentido de que se pase a las siguientes generaciones lo más intacta posible. Y después, claro, explicarla".

Los objetivos a medio plazo apuntan a la estabilización: "Creemos que la casa se estabilizará en este nivel, entre 260.000 y 300.000 visitantes es nuestro objetivo. No queremos más volumen de personas, porque no caben”. Así, subraya que para preservar el actual modelo de visita tranquila y no masificada, es imprescindible poner un tope a la afluencia. La estrategia de crecimiento controlado refleja la filosofía de gestión de Masferrer y de MoraBanc: rigor con los balances de explotación sin perder de vista que Casa Vicens es, ante todo, un patrimonio único a preservar para las generaciones futuras.