Los restauradores de Barcelona eligen por primera vez a una mujer como presidenta

El Gremi de Restauració de Barcelona culmina la ampliación de su junta directiva este julio con un relevo en la presidencia. Una nueva generación ha dado un paso al frente para representar a la hostalería de la capital catalana, un sector económico que mantiene una fuerte unión interna a través de una patronal diferenciada y muy combativa. Este lunes ha dado a conocer el traspaso del liderazgo, que por primera vez recae en una mujer. Los próximos cuatro años presidirá el Gremi Núria Solà, copropietaria del restaurante Bodega Sepúlveda.

En un comunicado, la asociación empresarial ha explicado que Solà era la única candidatura que se presentó, por lo que ha sido una proclamación por unanimidad. Según los estatutos, las candidaturas de consenso ganan de forma automática la nominación, sin necesidad de proceso electoral. Solà tiene 50 años y, sostiene la entidad, "culmina una operación para rejuvenecer el gremio". La actual junta directiva es la más numerosa y la "más plural de la historia", presume, ya que incluye negocios de las principales tipologías que hay en el sector, especialmente las empresas familiares y las pymes.

La presidenta del Gremi, Núria Solà, y el presidente de honor, Isidre Gironès / GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

El predecesor de Solà es el veterano Isidre Gironès (Batea, 1940), del restaurant Ca l'Isidre del Raval. Será ahora presidente de honor de la entidad. De hecho, Gironès asumió el cargo el año pasado de forma provisional, tras la imprevista dimisión del entonces dirigente, Salva Vendrell, que procedía de Barcelona Comerç. Aquella junta sirvió también para blindar la continuidad durante 10 años del director ejecutivo del Gremi, Roger Pallarols. Una semana después llegaba otra dimisión, la de un destacado miembro de la junta, en un clima de división interna.

"Humildad y vocación"

Así pues, tras un 2024 tenso, el Gremi inició un proceso de renovación en 2025 con el que recuperar la cohesión y sumar perfiles heterogéneos. "Asumimos esta etapa con la misma humildad y vocación de servicio a nuestros compañeros de oficio con la que abrimos cada día las puertas de nuestro restaurante", ha declarado Solà. "Ostentar la presidencia del Gremi es un honor y una magnífica oportunidad para seguir fortaleciendo este proyecto colectivo que lucha por el futuro de empresas como la nuestra", ha agregado, subrayando además el orgullo de liderar "una Junta tan diversa".

Ha destacado el legado de dos longevos presidentes de la entidad, Gaietà Farràs -que la lideró 18 años y lidió con la ley antitabaco- y Pere Chías -que era de su equipo y le relevó en 2014 y hasta la llegada de Vendrell en 2023-, a los que ha atribuido "el salto que ha hecho la institución en los últimos años". Entre los frentes de batalla de la última década sobresale el pulso con el Ayuntamiento de Barcelona por los horarios y condiciones de las terrazas, la reivindicación de más inspecciones a las panaderías-degustación y la reflexión de fondo sobre la estabilidad y perfil de las plantillas.

Cuarta generación en Sant Antoni

La Bodega Sepúlveda es un establecimiento familiar centenario, situado en el barrio de Sant Antoni y muy frecuentado por los fieles del Teatre Goya. Fue taberna de vinos a granel hasta 1936, con el estallido de la Guerra Civil. En 1952 compró el establecimiento el maître Llorens Solà, que había servido al rey Alfonso XIII. Hoy dirigen el negocio dos bisnietas suyas, Núria Solà y Sonia Solà.

Núria Solà, su padre Josep Solà, y su hermana Sonia Solà, en el restaurante Bodega Sepúlveda / Archivo El Periódico

Ambas son licenciadas en Derecho, carrera que estudiaron sin desvincularse del local que gestionaban sus padres, Josep y Joaquima. Cuando ellos se jubilaron, siendo Josep el chef decano de la ciudad, Núria pasó a ser la responsable de la sala y Sonia, la jefa de cocina. Han mantenido la apuesta por el producto fresco de proximidad y ofrecen más de 100 vinos con DO para maridar con "tapas y platos tradicionales que describen la esencia de Catalunya".

Josep Solà con sus hijas Núria y Sonia en 2017 desde el balcón y sobre el emblemático rótulo luminoso de la Bodega Sepúlveda / ALBERT BERTRAN / Bcn

"Más que un negocio, el restaurante es sencillamente nuestra casa. Por eso es imposible desvincular la vertiente profesional de la familiar, como también lo es vivir las dos cosas con mucha intensidad", ha reflexionado la nueva presidenta. "Afortunadamente, no somos una excepción: en Barcelona hay muchos restaurantes que aún conservan este 'caliu' familiar que tanto premian los clientes. Ser una empresa pequeña, una micropime, nos ha llevado a mantener un compromiso de décadas con el Gremi", ha señalado.