Un incendio de unas planchas de porexpán obliga a desalojar un edificio en L'Hospitalet de Llobregat

Los Bombers de la Generalitat han desalojado este lunes a primera hora a los vecinos de un edificio de la calle de El·lipse de L'Hospitalet de Llobregat por el incendio de unas planchas de porexpán. El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 6:47 h. Según detallan los Bomberos, el humo ha afectado a la escalera ya algunos pisos, por lo que se ha considerado conveniente realizar el desalojo.

Al rato, una vez ventilado el edificio, han podido volver a casa. Han trabajado tres dotaciones, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado tres ambulancias. Han trasladado a cuatro afectados al Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat).