9.700 euros incautados

Desarticulan un grupo dedicado al tráfico de drogas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat

La Guardia Urbana de L'Hospitalet salva la vida a un bebé que no respiraba

Un coche de la Guardia Urbana de L'Hospitalet.

Un coche de la Guardia Urbana de L'Hospitalet. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

El Periódico

El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat
La Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat han desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat.

Tras comprobar que en la zona se vendían de forma regular sustancias estupefacientes a consumidores habituales, la policía ha detenido a dos personas y una tercera está investigada por tráfico de drogas.

En dos registros, los agentes han intervenido 9.700 euros en efectivo, 519 gramos de cocaína y 46 gramos de marihuana, además de dos teléfonos de alta gama.

