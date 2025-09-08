Desarticulan un grupo dedicado al tráfico de drogas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat

9.700 euros incautados
La Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat han desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat.
Tras comprobar que en la zona se vendían de forma regular sustancias estupefacientes a consumidores habituales, la policía ha detenido a dos personas y una tercera está investigada por tráfico de drogas.
En dos registros, los agentes han intervenido 9.700 euros en efectivo, 519 gramos de cocaína y 46 gramos de marihuana, además de dos teléfonos de alta gama.
