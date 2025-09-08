Nuevo conflicto en la Guardia Urbana de L'Hospitalet: los policías dejan de hacer horas extra como "presión" para un nuevo convenio

Las relaciones entre la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y el Ayuntamiento vuelven a situarse en un punto crítico. Hace años que ambas partes lidian con un conflicto que ya ha supuesto multitud de protestas e incluso la judicialización de algunos episodios. El último, el sindicato SPL-CME de la policía hospitalense, el mayoritario dentro del cuerpo, ha presentado una demanda al juzgado de lo contencioso-administrativo y ha pedido una suspensión cautelar de un decreto firmado el pasado día 5 de septiembre por el consistorio hospitalense para modificar los turnos de trabajo, vacaciones o fiestas de la plantilla "cuando se considere necesario para garantizar un servicio mínimo", tal y como dice el texto, al que ha tenido acceso este diario. El gobierno local aprobó el decreto a las puertas de las fiestas del barrio de Bellvitge y después de que un informe de la jefatura de la Guardia Urbana apuntara que, desde mediados de junio, el cuerpo cuenta con un índice de absentismo que varía entre el 24 y el 35% en servicio de ordinario.

Este último conflicto es, a su vez, el síntoma de una mayor división entre el Ayuntamiento y la policía local hospitalense que se arrastra desde hace casi una década y que se vincula con las negociaciones por las mejoras de las condiciones laborales.

Según explica el portavoz del sindicato SPL-CM, Juanjo Torán, la plantilla ha decidido dejar de apuntarse a horas extras como "presión" para negociar mejoras en las condiciones laborales. Torán señala que, el pasado 3 de septiembre, el equipo negociador les presentó una propuesta de mejoras de condiciones que la asamblea de trabajadores rechazó por mayoría al día siguiente. Esta propuesta, sigue el portavoz del SPL-CME, incluía una mejora fija de unos 1.000 euros al año para toda la plantilla y otros 3.500 euros anuales sujetos a que el absentismo "no fuera mayor de 19 días al año".

Una patrulla para toda la ciudad

"En cuanto faltas 19 días, de esos 3.500, ganas cero euros. Lo normal es que la policía trabaje en la calle y es habitual coger, al menos, una gripe al año. Pues una semana fuera ya supone que un agente pierda 1.300 euros al año. O que ir al médico, te reste", asevera Torán. Tras la asamblea del día 4, buena parte de la plantilla se sumó a esa negativa de apuntarse a las horas extras y, además, aumentó el número de bajas por incapacidad temporal e indisposiciones de última hora. El primer teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad del consistorio hospitalense, Jesús Husillos, no ha querido hablar por el momento de una huelga encubierta —los cuerpos policiales no tienen derecho a ello— y han dicho que estudiarán "caso por caso" antes de tomar nuevas medidas. En cualquier caso, Husillos ha aducido esa falta de agentes para cubrir horas extras y al auge de las bajas para firmar el decreto con tal de garantizar el servicio.

Así, el responsable del área de Seguridad ha defendido que la negociación del equipo de gobierno con los sindicatos para las mejoras salariales ha sido "modélica" y que incluía reclamaciones d elos propios trabajadores. "Hoy ha vuelto la normalidad y esperamos que esta sea la tónica y podamos seguir con el proceso de negociación", ha añadido Husillos, quien ha advertido también que "siempre hay margen" para modificar la propuesta, pero que "cuanta más normalidad [en el servicio] haya, más fácil será negociar".

El propio teniente de alcalde ha explicado que, durante este fin de semana y en el marco de la Fiesta Mayor de Bellvitge solo había una patrulla disponible para toda la ciudad, cuando en un fin de semana normal debería haber cinco seis y en casos en los que coincidan grandes eventos, como la celebración de Bellvitge, ocho o nueve. Con todo, Husillos ha dicho que el ejecutivo hospitalense habló el pasado viernes con la conselleria d'Interior para que, a falta de agentes de la urbana, se ampliara la presencia de Mossos.

Sin convenio desde 2016

Juanjo Torán señala que ha habido una mejora en el "talante negociador" del equipo del alcalde David Quirós en comparación con el de la exalcaldesa Núria Marín, pero que, a la hora de la verdad, "el gobierno local se cierra en banda a aplicar cualquier novedad que cueste dinero". En esta línea, sobre el presupuesto para los 1.000 euros anuales de aumento no sujetos a la presencialidad comenta que salen de eliminar otra serie de pluses ya aplicados a algunas áreas, como a los agentes que firman los atestados: "Hay gente que perderá dinero". Además, Torán recuerda también que este conflicto no es precisamente nuevo y que, por ejemplo, el cuerpo de la Guardia Urbana se encuentra sin convenio desde que este finalizó en 2016.

En este marco, el líder sindical remarca que un informe de la Diputación de Barcelona (DIBA) sobre los sueldos de los cuerpos de policía de urbes de más de 50.000 habitantes remarca que los agentes de L'Hospitalet cobran "2.000 euros por debajo de la media", mientras que los datos de la Generalitat, del Ministerio de Interior y de la Diputación "dicen que en L'Hospitalet estamos en el 'top' por presupuesto del ayuntamiento, por población, tamaño de la plantilla, incidencias y actos delictivos o criminales". "Todos queremos bajar el absentismo y que el que venga a trabajar gane más", añade Torán, cuyo sindicato, sin embargo, considera "insultante" la propuesta y acusa al ejecutivo local de "dejadez crónica".

A su vez, los distintos partidos de la oposición del Pleno de L'Hospitalet también han mantenido reuniones con el equipo de gobierno y los sindicatos para conocer la cuestión de primera mano. El portavoz de ERC, Jaume Graells, ha criticado la falta de efectivos policiales y ha afirmado que esto ha reflejado "la incapacidad manifiesta del concejal de seguridad" para conducir las relaciones con la plantilla de la Guardia Urbana y, por ello, ha reclamado que dimita de sus cargos en materia de seguridad. En esta línea, ha reclamado que sea el propio alcalde de L'Hospitalet quien se responsabilice del área de seguridad y se ha ofrecido a ayudar para "partir de cero y recuperar confianzas". Por su parte, la portavoz local del PP, Sonia Esplugas, ha reclamado y la celebración de un Pleno extraordinario para "abordar la gravísima situación de inseguridad que padece la ciudad".