Barcelona prevé doblar los usuarios del autobús interurbano para paliar el "drama" del acceso a la ciudad

El día de la vuelta al cole, cuando los accesos a Barcelona y sus calles vuelven a entrar en el punto de ebullición, ha sido el elegido por Foment del Treball para poner sobre la mesa todos los retos de la movilidad en Barcelona, empezando por los problemas en sus entradas y salidas, cómo los usuarios pueden acudir a trabajar o estudiar con el actual caos de Rodalies, los aparcamientos, el funcionamiento de las zonas pacificadas, la confluencia de obras…

Lo han confrontado el presidente del RACC, Josep Mateu, y la primera teniente de alcalde de Urbanismo, Acció Climàtica i Mobilitat y presidenta de TMB, Laia Bonet, en un diálogo que ha dejado pocos aspectos en el tintero. Mateu ha empezado con su ejemplo: ha tenido que levantarse a las 6:30 horas en Sant Cugat para poder asegurar que a las 9:00 pudiera llegar puntual a Via Laietana. “La ciudad, ¿es para los residentes o también para los que cada día acuden a ella?”, ha preguntado, apelando al malestar de personas que pierden cada día hasta dos horas de su vida personal atrapados en Rodalies o en la carretera. Si dentro de la ciudad el transporte público es eficiente, "la situación para la gente de alrededor del área metropolitana es un drama”.

Dejar el coche

Mateu ha reclamado el liderazgo del Ayuntamiento para solucionar algo que, pese a estar fuera de su término municipal, le afecta directamente. La solución de poder dejar el coche en un park and ride fuera de la ciudad para tomar el tren “se habla desde hace más de 15 años, está estudiada y planificado, pero no se lleva a cabo”, ha ejemplificado.

Bonet ha cogido el guante. El aumento de inversión no solo debe centrarse en Rodalies, sino también en el bus interurbano, al cual se trata como el hermano pequeño, cuando ya no lo es. “Cada día entran a Barcelona 200.000 personas en bus y 250.000 en Rodalies, están casi a la par”, ha destacado. Justo en un momento en que se está diseñando el mapa de la nueva red que saldrá a concurso en 2028, con la finalización de las históricas concesiones, y la preparación de una nueva ley, como avanzó EL PERIÓDICO, y en el que el Área Metropolitana prevé ganar protagonismo en esa nueva configuración, Bonet ha despejado un poco más cómo se plantea ese futuro dibujo. Incluirá doblar los usuarios del bus hasta los 400.000, y asegurar su eficacia y rapidez. Para ello son imprescindibles dos cosas. Para que los usuarios puedan acceder al bus, el AMB y la Generalitat deberán financiar zonas de aparcamiento o park and ride en nodos intermodales a 30 o 40 kilómetros de la ciudad y junto a estaciones de Rodalies, para lo que es necesario contar con grandes explanadas. Pero no se aparcará a lo ancho, sino en edificios, para asegurar mayor capacidad.

El segundo aspecto a cumplir para este gran incremento del bus en el acceso a la ciudad en detrimento del coche es habilitar cuatro grandes estaciones en la entrada a Barcelona por sus dos extremos, el lado Besòs y el Llobregat, como la prevista en plaza Espanya, la más avanzada.

El presidente del RACC, Josep Mateu, y la teniente de alcalde de Urbanisme, Acció Climàtica y Mobilitat, Laia Bonet / El Periódico

Transparencia en Rodalies

Autobús aparte, “en Rodalies hay que decir la verdad: serán necesarios 10 años hasta que los problemas se solucionen. Los usuarios no saben lo que les viene, todo será más lento de lo que se explica, es necesaria más transparencia y poner medidas para paliar el problema”, ha reclamado Mateu. Mejorar la información al usuario es una de las acciones esenciales para facilitar el día a día durante el largo periodo que requerirá poner al día una infraestructura adolecida por muchos años de desinversión, ha coincidido en este caso Bonet.

A diferencia de lo que sucede en los accesos, el transporte público sí funciona dentro de la ciudad, ha remarcado: metro y bus han sumado 684 millones de viajes en 2024. Es motivo de envidia por otras ciudades, ha afirmado, que en Barcelona el 42% de los desplazamientos se hagan a pie y el 34% en transporte público.

Sin vuelta atrás

Remarcable es la gran discrepancia que generan -también en su denominación- las superilles de Mateu, que para Bonet son zonas pacificadas. Para el primero, perjudican la movilidad (benefician a los vecinos de Consell de Cent, pero empeoran la vida de los de la contigua calle València). Se han convertido en paso de bicis y patinetes a gran velocidad, y en zonas de carga y descarga con gran cantidad de furgonetas aparcadas y hasta están expulsando a los barceloneses en favor de extranjeros que pagan los altos precios de las viviendas allí ubicadas.

Bonet ha defendido una transformación del espacio público que empezó hace casi 50 años en el Portal del Àngel y la plaza de la Catedral, que afecta al coche pero favorece al resto, y ha permitido en el interior de la ciudad un mix de movilidad “envidiable”. “Ha venido para quedarse”, se ha reafirmado Bonet, que ha explicado que las fórmulas para su extensión serán diferentes según la zona, algunas con prioridad para el paseante y otras para el transporte público.

Obras, ¿sí o no?

La confluencia de obras en la ciudad dificultan la movilidad y generan malestar, según Mateu, que ha reclamado que debe priorizarse mejorar esos accesos a la gran metrópoli antes que arreglar su interior. Se trata de proyectos que, como la L8 de plaza Espanya hasta Gràcia, el tramo central de la L9, la reforma de la Meridiana y la Rambla son “largamente esperados”, ha respondido Bonet.

Al contrario de lo que ocurrirá en sus accesos, la demanda creciente de transporte no pasará dentro de la ciudad por el bus, sino por la ampliación del metro: los proyectos sobre la mesa, ha enumerado Bonet, son la continuación de la L3 hacia el nuevo Hospital Clínic, Porta Diagonal y Esplugues; la L4 hasta La Sagrera; y la L2 hasta Montjuic y el barrio de La Marina. La prolongación de L1 para conectar con Rodalies en Badalona también permitirá un acceso más ágil a la ciudad de las personas del Maresme.

Movilidad y progreso

La digitalización de los aparcamientos privados y el cambio de normativa para que puedan llevar a cabo nuevos servicios como el reparto de última milla o acoger lockers es otro de los objetivos del Ayuntamiento para asegurar su supervivencia.

“La movilidad sostenible no será posible si no se compatibiliza con el progreso económico”, ha zanjado la presidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, si bien ha concedido que “Barcelona siempre ha sabido ir por delante”, como con el Bicing y el carsharing. El diálogo como el de este lunes permite, ha destacado, afrontar el reto de transformar la movilidad y reducir la contaminación de forma que tanto ciudadanos como empresas y negocios encuentran el encaje adecuado.