Barcelona se asocia con la URL para colaborar en la alianza europea de universidades 'Engage.eu'

El Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Ramon Llull (URL) han firmado este lunes un acuerdo para colaborar en la alianza universitaria europea 'Engage.eu' de la cual ya forma parte la URL. Así lo ha dicho el consistorio en un comunicado este lunes en el que ha detallado que el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jordi Valls, y el rector de la URL, Josep Antoni Rom, han escenificado el acuerdo.

La red esta formada por nueve universidades europeas de distintos países y su objetivo es "afrontar de manera conjunta los grandes retos sociales de la sociedad actual como son la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático, el envejecimiento o la sostenibilidad". La URL es miembro de pleno derecho desde julio de 2023 después de superar un proceso de selección y haber formalizado el acuerdo con el resto de universidades del consorcio. Una de las prestaciones de la red es ofrecer formación internacional a estudiantes y personal.

Valls ha afirmado que gracias al acuerdo Barcelona podrá "potenciar su sistema universitario y disfrutar de las oportunidades y beneficios que la alianza puede reportar a toda la ciudadanía", en una acción que ha enmarcado en el Plan Estratégico de Ciencia e Innovación 2024-2027. "Una de las acciones más destacadas de este plan es precisamente promocionar internacionalmente Barcelona como ciudad de ciencia y conocimiento", ha concluido.

Los nueve centros miembros de 'Engage.eu' son la Universität Mannheim (Alemania), la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Roma, Italia); la Norwegian School of Economics, Bergen (Noruega); la Tilburg University (Países Bajos); la University of National and World Economy de Sofia (Bulgaria); la Université de Toulouse 1 Capitole (Francia); la WU Vienna University of Economics and Business (Austria); la Hanken School of Economics (Finlandia) y la Universitat Ramon Llull (Barcelona). Entre los socios locales de la URL para este proyecto hay Cáritas, Mans Unides, Barcelona Global, Foment y el departamento de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, entre otros.