Vuelta al cole en Barcelona: estas son las obras que afectarán al tráfico

La vuelta al cole llega marcada por numerosas obras en marcha en Barcelona que condicionan la movilidad en diferentes puntos de la ciudad. La mayoría corresponden a la prolongación de la línea L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), pero también hay trabajos en la L9, en el túnel de la Rovira y en estaciones de metro existentes. A continuación, repasamos las principales intervenciones que afectarán a la movilidad.

Comte d’Urgell (Hospital Clínic)

La construcción de la futura estación Hospital Clínic mantiene cortada la calle Urgell entre Rosselló y Còrsega desde el pasado mes de enero y durante un año. La obra forma parte de la conexión entre las líneas Llobregat-Anoia y Vallès de FGC, con un túnel de 4 km y tres nuevas estaciones (Hospital Clínic, Francesc Macià y Gràcia). Las afectaciones incluyen ocupación de superficie con maquinaria pesada y desvíos de autobuses.

Francesc Macià

Otro tramo crítico de Urgell está cerrado entre Francesc Macià y Buenos Aires desde febrero y hasta final de año por la futura estación de intercambio con el tranvía. El corte afecta a unos 18.000 vehículos diarios, especialmente en accesos a la ciudad y en buses interurbanos. El consistorio y la Generalitat recomiendan evitar la zona en vehículo privado.

Gran Via de les Corts Catalanes

En la Gran Via, etre Llançà y Vilamarí, se excava el pozo de la tuneladora para la L8, lo que ha supuesto la supresión de un lateral y el corte de la calle Llançà. Además, en el entorno de Glòries continúa la transformación de la Gran Via en eje verde ciudadano, con la segunda fase de urbanización prevista para otoño.

Muntaner

En Sarrià-Sant Gervasi, está en construcción una salida de emergencia para la L8 de FGC. El corte afecta al tramo entre Laforja y Marià Cubí hasta agosto de 2026. A partir de diciembre, el cierre se ampliará hasta la calle Avenir.

Manuel Girona

Este verano han comenzado las obras de la futura estación Manuel Girona, que reforzará las líneas L9 y L10, actualmente con 27 millones de usuarios anuales y que se prevé lleguen a 113 millones con la finalización del tramo central. El corte afecta totalmente al tráfico en la calle Doctor Ferran y obliga a desvíos de varias líneas de autobús (V3, 34 y 6).

Mandri

La tuneladora de la L9, detenida en Mandri, reanudará en otoño los 1,6 km pendientes hasta Lesseps. Mientras tanto, la calle está cortada a la altura del paseo de la Bonanova para facilitar los trabajos de mantenimiento de la maquinaria.

Túnel de la Rovira

El túnel de la Rovira de Barcelona, que lleva en obras desde diciembre, no recuperará la normalidad hasta finales de febrero o principios de marzo del 2026. El sentido descendente de este túnel permanecerá cerrado entonces, mientras que en el sentido ascendente solo habrá cortes nocturnos. A partir de octubre, el tráfico de subida se desviará por el túnel de bajada.

Verdaguer

La adaptación de la estación de metro para mejorar la accesibilidad (instalación de ascensores, rampas y renovación de andenes) obliga a cortar la calle Provença entre paseo de Sant Joan y Bailèn hasta otoño de 2026. También queda afectado el carril bici.

Plaza Espanya

La plaza de Espanya es también uno de los puntos más alterados por las obras de la L8. La rotonda funciona con una configuración provisional de cuatro carriles, lo que ralentiza la circulación, ha obligado a mover paradas de autobús y dificulta los recorridos peatonales.

Los trabajos son bien visibles en todas las esquinas de esta gran rotonda, donde destacan las máquinas perforadoras que crean pantallas subterráneas. En la entrada de la Gran Via se abre un agujero de 90 por 20 metros y ocho de profundidad que alcanzará los 20 metros dentro de un año, momento en que se montará la tuneladora para iniciar la excavación del túnel.

Las obras también avanzan en el parque de Joan Miró, desde donde saldrán las tierras que extraiga la tuneladora a través de un pequeño túnel conectado con la Gran Via.