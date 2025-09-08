La basura y el abandono sepultan un monasterio olvidado en Barcelona: “Es una vergüenza que esté así”

Pasan inadvertidos a pie de la carretera de l’Arrabassada. Ningún cartel avisa que los muros y las deterioradas edificaciones esparcidas a lado y lado de la gasolinera plantada en un lateral de la sinuosa autovía que serpentea por Collserola son los únicos testigos visibles de la gran construcción que se asomó sobre la planicie de Barcelona durante más de 400 años.

Fundado en 1393 por la reina Violant de Bar, el desaparecido monasterio de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron dominó la sierra hasta que fue abandonado en 1835. Sus huellas fueron borrándose durante décadas: primero se cimentó la carretera en la segunda mitad del siglo XIX, atravesando las ruinas por el medio, y luego se aposentó una estación de servicio justo encima de las antiguas estancias de los monjes, a partir de los años 60 del siglo XX. A la expectativa de que se concreten las propuestas para protegerlos, los restos del cenobio real vegetan envueltos de suciedad dispersa por parajes y pendientes. La degradación es severa, al sumarse a los deshechos arrojados hace décadas los escombros más recientes.

Dibujo de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron hecho por George Vivian en 1834. / Biblioteca Nacional de España

“Hemos sacado cantidades ingentes de basura”, da fe Lluís Jordà, miembro de la Associació d’Amics del Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. La entidad se dedica a recuperar la historia de recinto que da nombre al barrio y brega por que sus vestigios se dignifiquen. Hace en torno a un año, retiraron una multitud de bolsas de escombros, ropa y residuos. “Cualquiera que tenía algo de lo que desprenderse aprovechaba este punto para tirarlo”, atestigua.

Botes, plásticos, escombros y otros desechos entre la maleza donde se levantaba el antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, en Barcelona. / JORDI OTIX

“Hay partes que están llenas de suciedad, es una vergüenza que una zona que es patrimonio histórico y cultural esté así”, lamenta Juli Fontova, también integrante de la asociación que aboga por preservar la memoria del monasterio. Cuenta que, a partir de la apertura de la gasolinera, la ladera que se formó al sepultarse los despojos del recinto monacal se convirtió en un “vertedero habitual”: “Los camiones subían y, a la primera curva, se paraban y tiraban la carga. No se continúa tirando como antes, porque conseguimos que pusieran una valla hace años, pero sigue siendo un desastre de desperdicios”.

Residuos que afloran

“Se ven neumáticos, asientos y faros de coches, latas de aceite… También restos de construcción o sofás”, enumera Ignasi Hosta, activista de Collserola Sense Abocadors. La plataforma reclama adecentar enclaves de la zona forestal que fueron pasto de vertidos incontrolados décadas atrás. “Aquí no se ha limpiado nunca y los residuos van aflorando”, completa Fontova.

Un saco de obra enterrado y otros escombros en los terrenos donde se hallan las ruinas del antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, en Barcelona. / JORDI OTIX

Merodeando por la cuneta de la carretera y entre la espesura, no resulta extraño toparse con depósitos, baldosas y pedazos de vasijas de hace siglos. Se mezclan y se confunden con botellas de cristal que aún contienen líquido en su interior, botes roñosos de cosméticos, zapatos desaparejados, herramientas oxidadas y sacos de obra semienterrados. Los vecinos interesados por el lugar han ido rescatando fragmentos de escudillas de los frailes, escupidos por la montaña. Da idea de lo que debe acumularse bajo el suelo.

Una de las botellas de cristal tiradas entre las ruinas del antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, en Barcelona. / JORDI OTIX

“Hemos encontrado piezas con valor histórico”, manifiesta Jordà, que muestra la inmundicia diseminada junto a una cerca original del monasterio: “Aquí hay suciedad a pesar de que estuvimos limpiando, con el agravante de que hay restos arqueológicos, con lo que no se puede desescombrar al tuntún. Ha habido un abandono completo”.

“Es una imagen distópica: se puede encontrar desde una columna gótica a monedas de la época de Franco”, sintetiza Ivan Patrici Navarro, componente de Collserola Sense Abocadors, que considera que el estado de las ruinas es “un despropósito”. “El ayuntamiento debe limpiar el vertedero, pero la limpieza deben supervisarla arqueólogos, debajo está todo el monasterio”, plantea.

Una escudilla hallada entre los restos del antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, en Barcelona. / ELISENDA PONS

Terreno privado

El Ayuntamiento de Barcelona responde que el Consorcio del Parque Natural de Collserola informó en julio de la detección de desperdicios y escombros lanzados desde la gasolinera al terraplén contiguo. El consistorio señala que el terreno es privado y que el distrito de Horta-Guinardó está haciendo gestiones para que el propietario retire la basura.

Un contrafuerte del antiguo monasterio, visible en un terraplén en la sierra de Collserola, en Barcelona. / JORDI OTIX

El jefe del servicio de acción territorial del consorcio, Joan Vilamú, precisa que no se trata de un vertido nuevo, sino de una acumulación “muy antigua” de “restos de construcción de material cerámico u hormigón, bastante roto y degradado”, integrado ya con la vegetación. Aclara que no es ni mucho menos el único lugar donde se hallan desechos que, con el paso del tiempo, se han mimetizado con el paisaje: “Durante muchos años, la gente tuvo la mala costumbre de ir a la montaña a tirarlo todo -recuerda Vilamú-: caminando por el parque en zonas donde ahora no se puede llegar conduciendo, se encuentran vertidos de escombros o, incluso, los restos de un coche”.

El parque natural explica que se organizan batidas de desescombro de los vestigios de Sant Jeroni con voluntarios y, una vez al año, se desbrozan, sobre todo por encima de la estación de servicio. Se hace por prevención contra incendios y, también, para visibilizar lo que queda de la espléndida construcción, a la espera de un proyecto para conservar lo que permanece en pie.

El depósito distribuidor de agua del desaparecido monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, en Barcelona. / JORDI OTIX

El ayuntamiento afirma que trabaja con otras administraciones “para avanzar en la recuperación, la señalización y la dignificación del patrimonio histórico de los restos del antiguo monasterio”. La falta de novedades al respecto preocupa al tejido vecinal. “Estamos en una ambigüedad total y no hay calendario”, advierte Jordà.

Vilamú expresa que las tareas para despejar el terreno -así como quizás también los episodios de lluvias- han hecho emerger vertidos: “Hacemos repasos a pie de carretera. A la que se saca vegetación, se ven los escombros que la tierra ha ido acumulado durante años. En muchos sitios del parque, cuando se hace el primer desbrozo, suelen aparecer”.