Retenciones este lunes por la mañana en las principales vías de acceso a Barcelona

El Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La jornada de este lunes ha arrancado con afectaciones al tráfico en varias carreteras del área metropolitana de Barcelona, algunas de ellas causadas por accidentes y averías que han provocado largas retenciones en plena hora punta. A continuación repasamos los principales incidentes.
En la AP-7, un accidente en Cerdanyola del Vallès ha obligado a cortar un carril en sentido sur, generando colas de hasta 13 kilómetros desde Mollet del Vallès.
En sentido contrario, hacia Girona, también se han registrado complicaciones: un vehículo averiado entre Santa Perpètua de Mogoda y Mollet del Vallès ha mantenido un carril cerrado, con retenciones de 3 kilómetros.
La C-16 también se ha visto afectada por un accidente en Sant Vicenç de Castellet, en sentido norte, que ha obligado a cortar un carril y ha causado retenciones que se extienden hasta Castellbell i el Vilar.
Las entradas a Barcelona en sentido sur han sufrido igualmente lentitud y paradas intermitentes. La B-23 presenta tráfico muy denso desde El Papiol hasta Barcelona y también entre Molins de Rei y El Papiol.
Así mismo, la Ronda de Dalt (B-20) de Barcelona registra hasta 8 kilómetros de colas en dirección Llobregat, complicando aún más la movilidad en la capital catalana.
