Retenciones este lunes por la mañana en las principales vías de acceso a Barcelona

Tráfico

Tráfico en la AP-7 a la altura de Cerdanyola

Tráfico en la AP-7 a la altura de Cerdanyola / Trànsit

La jornada de este lunes ha arrancado con afectaciones al tráfico en varias carreteras del área metropolitana de Barcelona, algunas de ellas causadas por accidentes y averías que han provocado largas retenciones en plena hora punta. A continuación repasamos los principales incidentes.

En la AP-7, un accidente en Cerdanyola del Vallès ha obligado a cortar un carril en sentido sur, generando colas de hasta 13 kilómetros desde Mollet del Vallès.

En sentido contrario, hacia Girona, también se han registrado complicaciones: un vehículo averiado entre Santa Perpètua de Mogoda y Mollet del Vallès ha mantenido un carril cerrado, con retenciones de 3 kilómetros.

La C-16 también se ha visto afectada por un accidente en Sant Vicenç de Castellet, en sentido norte, que ha obligado a cortar un carril y ha causado retenciones que se extienden hasta Castellbell i el Vilar.

Las entradas a Barcelona en sentido sur han sufrido igualmente lentitud y paradas intermitentes. La B-23 presenta tráfico muy denso desde El Papiol hasta Barcelona y también entre Molins de Rei y El Papiol.

Así mismo, la Ronda de Dalt (B-20) de Barcelona registra hasta 8 kilómetros de colas en dirección Llobregat, complicando aún más la movilidad en la capital catalana.

