Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: "Me han ofrecido cifras indecentes"

Entre grandes carteles en plena calle anunciando paellas baratas, mojitos y menús de oferta; entre el repertorio de 'fast food', suvenirs, fundas de móviles y súpers de 24 horas propios de un eje tomado a fuerza de talonario para el turismo, aún late un reducto de aquel pasado de cocina marinera que hizo del paseo de Joan de Borbó un icono gastronómico para tantas generaciones de barceloneses que peregrinaban a comer bien a la Barceloneta. Esta 'resistencia' --solo quedan tres autóctonos con solera y un par de incorporaciones destacadas-- se aferra a defender la calidad en los fogones y recuperar o fidelizar al cliente local que aún baja al barrio, ignorando además los cantos de sirena con ofertas con "cifras indecentes" para traspasar sus locales a inversores foráneos. De la mano de otros establecimientos históricos que se mantienen firmes en las calles interiores (y menos 'asediadas') del barrio, siguen enarbolando ese ADN que sabe a pescado y marisco de la lonja, sofritos a fuego lento y recetario heredado para que la Barceloneta no pierda su esencia.

Maite Cals, de la familia propietaria de El Rey de la Gamba, supervisa la preparación de la terraza. / Ferran Nadeu / EPC

Hace una década este diario relataba que apenas una docena de los restaurantes marineros 'de siempre' de su eje principal, Joan de Borbó, seguían al pie del cañón. Entre ellos estaba el inolvidable Can Manel, desde donde Joan Domènech listaba la oferta viva y relataba la presión inmobiliaria que aceleraba el cambio. Alquileres al alza, contratos que acaban, traspasos millonarios, jubilaciones sin relevo generacional, crisis... Un lustro después, en 2021, ya habían caído la mitad, incluidos ellos, así como el Suquet de l'Almirall y otros referentes. Buena parte de la oferta está en manos de empresarios paquistanís con muchos recursos que han diversificado la inversión entre restaurantes que emulan la cocina que encontraron, súpers y otros comercios.

Si la evolución sigue la misma dinámica, da vértigo pensar que en la siguiente crónica el eje más potente del barrio podría quedarse huérfano de los sabores y terrazas que un día fueron su razón de ser. En estos momentos, la nómina es de tres establecimientos con solera, La mar salada, El rey de la gamba y Mesón Barceloneta, a los que se sumó La Bombeta con un nuevo espacio que ampliaba su oferta de la calle Maquinista y algún que otro debut con voluntad de elevar el listón, como Bivio al relevar a Can Manel, y ahora con nuevos titulares.

Cristina, atiende una mesa en el histórico Mesón Barceloneta (antes Perú), que suma tres generaciones. / Ferran Nadeu / EPC

Desde la asociación de comerciantes del barrio, ACIB, el tesorero y representante del ámbito de la restauración, Albert Enrich, destaca que los hosteleros más arraigados que quedan en el barrio marinero van de la mano para intentar poner en valor su oferta. Las limitaciones que vive el sector de la pesca han hecho que los planes para desarrollar iniciativas con la nueva Llojta de Pescadors estén de momento parados. Pero tratan de difundir su oferta con accines como la inminente 'La Barceloneta es la bomba. Tasta'm', del 4 al 31 de octubre, una ruta para probar la célebre tapa más una bebida en al menos una quincena de establecimientos. En esta edición estrenarán concurso para premiar a la mejor y también incentivos para los participantes en el itinerario gastronómico.

Carteles y elementos fuera de normativa, en un local de Joan de Borbó. / Ferran Nadeu / EPC

Negocios en familia

Enrich está al frente de La mar salada (abierto en 1993) junto a su mujer Marta Cid, quinta generación de la estirpe hostelera que ha mantenido vivo también el centenario Can Ros (1908), pasándolo de padres a hijos, ahora como Taverna Can Ros, este último con el recetario marinero y actualizaciones que lo mantienen entre las propuestas incombustibles de la zona, desde su enclave en la cercana calle de Emilia Llorca Martín.

Su suegro, relata, quiso ampliar horizontes en la Barcelona posolímpica con un restaurante algo más formal (La Mar salada), que ha superado ya las tres décadas y es uno de los infalibles para muchos barceloneses. Han visto en primera línea la evolución de Joan de Borbó, con la colonización de decenas de locales comerciales para el monocultivo turístico. El propio restaurador relata cómo ha sido tentado con numerosas ofertas, incluso "indecentes" por los altos importes que proponen inversores extranjeros resueltos a hacerse con el negocio. Pero la familia, que aún no sabe si tendrá relevo generacional, no tiene ninguna intención de dejar la Barceloneta.

Los reclamos para beber sangría y cócteles proliferan en las terrazas de Joan de Borbó. / Ferran Nadeu / EPC

En cambio, desde la asociación sí han intentado que los nuevos operadores cumplan con la normativa de terrazas, claramente vulnerada a simple vista, ya que los carteles con promociones y fotos se asoman en la mayoría de veladores, donde también hay captadores. Algo que no ayuda a dignificar la amplia acera, sino que recuerda cada vez más a la Rambla. En julio el distrito de Ciutat Vella llevó a cabo una amplia inspección de 44 terrazas en el eje y el entorno cercano, con el resultado de 223 infracciones detectadas sobre todo por este motivo y por desajustes en las mesas y sillas autorizadas. Sin embargo, a las pocas horas los infractores más flagrantes volvían a la carga para desesperación de los establecimientos que no invaden las aceras, ni cuelgan neones y además acatan una obsoleta normativa que establece cómo han de ser los toldos rayados desde hace décadas, aunque estos diseños ya no ofrezcan ningún confort al comensal.

Incluso la Associació de Veïns de la Barceloneta ha reclamado al ayuntamiento que destine más recursos de inspección para los que más ningunean la normativa. Desde una de las terrazas incluso se publicita un karaoke, al parecer sin autorización. Los vecinos se han sumado a la petición de los comerciantes para que el barrio cuente con "un plan estrátegico" que preserve esa "identidad" en jaque.

El comercio de proximidad ha sido relevado por el turístico. / Ferran Nadeu / EPC

Muy cerca, El Rey de la Gamba (1972) vive una segunda juventud, tras mejorar la oferta gastronómica, introducir más platos que reivindican la cocina catalana y se agregan a su carta imperecedera de mariscadas, paellas, chipirones, mejillones y demás 'hits', además de hacer mejoras en varios de sus espacios interiores gradualmente (ahora en el sótano). Desde 2002 la titularidad este local (anteriormente la familia fundadora tenía varios y este era el 1) pasó a Juan Manuel Cals, sobrino del fundador y que se había forjado en el negocio desde muy joven. Tras la pandemia se convirtió en el único restaurante con ese nombre, lo que le ha llevado a recuperar la reputación y a trabajar con una plantilla mayoritariamente forjada en la casa.

Julián Cantería, adjunto a la dirección, cuenta que la mejor recompensa es "coger el teléfono y que te hagan una reserva en catalán", porque eso quiere decir que hay barceloneses dispuestos a llegar al barrio para comer. Aunque en verano, con la saturación de visitantes, se dejen ver poco y sea el turismo el que toma sus calles. Y aún con todo, reivindica una oferta digna que deje un buen sabor de boca a ese cliente que está de paso pero puede ser prescriptor.

La batalla por los menús de oferta toma las aceras de Joan de Borbó. / Ferran Nadeu / EPC

Cuatro generaciones

En el número 10 también planta resistencia el Mesón Barceloneta. La cuarta generación está liderada por Cristina Rodríguez, cuyo bisabuelo se hizó con el entonces llamado Perú en 1940, un clásico del barrio. En estos años le han llovido las ofertas pero la empresaria y también vecina del barrio no quiere dejar una plaza en la que se crio y con la que tiene un vínculo "emocional" que de momento no tiene precio. En 2015, cuando cogió las riendas reformó el establecimiento y le cambió el nombre --"algunos pensaban que era de cocina peruana"-- no tocó la cocina, que sigue fiel a la despensa mediterránea. En este oasis, los vecinos son parte esencial de su clientela, y también se esfuerzan por ofrecer a mediodía entre semana (cierran lunes y martes) un menú de 16 euros más bebidas que aporte calidad, frente a la batalla que se libra en el entorno con menús más baratos y anodinos.

En el interior del barrio, joyas como Can Majó, Can Ramonet y emblemáticos bares de toda la vida, al igual que sucede con Palau de Mar, y en algún último bastión junto al mar, plantan cara a la mutación gastronómica con mejor pronóstico. Pero en Joan de Borbó la cruzada especulativa y la falta de respaldo institucional lo ponen muy difícil.