Sebastian Ross: "Barcelona debería posicionarse en temas como la consciencia, las relaciones humanas y la ecología"

Sebastian Ross es alemán, nacido en Colonia. Ha desarrollado su carrera profesional en 'startups' y 'scaleups' como fundador, ejecutivo, inversor, consejero y autor. Se instaló en Barcelona hace 25 años y actualmente dirige la School of Founders de IESE Business School, desde donde impulsa el desarrollo de emprendedores de todo el mundo. También es fundador y presidente emérito de Capitalismo Consciente en España.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Me enamoré de Barcelona siendo estudiante de Erasmus y volví con mi entonces novia, hoy esposa, Angie. Eso fue hace 25 años. Por mucho que se diga que Barcelona ha empeorado, para mí esta ciudad sigue teniendo la mejor calidad de vida del mundo. No la cambiaría por nada. Los city-rankings de 'The Economist' y similares no miden lo que a mí realmente me importa.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

La ubicación privilegiada entre mar y montaña, poder moverme en bici a todas partes, la bellísima arquitectura y un mundo cultural y empresarial muy enriquecedor. El IESE, donde trabajo, es un lujo increíble por el perfil de pensadores y líderes internacionales que pasan por aquí. Barcelona lo tiene todo, pero ha dejado de creérselo.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Más verde, menos coches. La nueva calle Consell de Cent me encanta. El acceso a la vivienda es un tema importante; la ciudad tiene que funcionar para todos. Debemos optimizar factores que permitan una buena vida de forma holística. No confundamos crecimiento económico con progreso.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Volver a sentir ese orgullo de ser una ciudad pionera e inspiradora. Barcelona debería posicionarse en temas como la consciencia, las relaciones humanas y la ecología, y superar el afán de ser "independiente". Nada en este universo es independiente. Abracemos la interdependencia y tengamos también en cuenta las necesidades de los demás.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Barcelona es mi ciudad. Echo de menos muy pocas cosas: los bosques frondosos de Alemania y algo más de civismo, especialmente el respeto al espacio compartido. En eso podemos aprender de las sociedades del norte de Europa.