Renfe incorpora a 100 nuevos empleados de atención al cliente en las estaciones de Rodalies

Cien nuevas personas refuerzan desde este mes de septiembre el servicio de información al usuario en las estaciones de Rodalies de Catalunya. Más de 1.400 personas se apuntaron en febrero a la oferta pública para ocupar uno de los 100 nuevos puestos que Renfe ha creado para mejorar la atención al cliente en las estaciones. El centenar que aprobaron y fueron seleccionados se están incorporando estos días en las estaciones que les han sido asignadas.

Se trata de la hornada más especializada, según destaca la operadora, que admite que ahora “todo es más complicado que hace unos años”, no solo por el uso de distintos programas informáticos, sino sobre todo por la necesidad de saber cómo afrontar las reclamaciones de los clientes en una red que a diario sufre incidencias. Para ocupar su puesto, Renfe les ha pedido competencias relacionadas con la comunicación, orientación al cliente, tolerancia al estrés y flexibilidad. En estos primeros días en su nuevo puesto de trabajo, reciben las indicaciones de empleados que ya llevan años realizando las tareas de venta de billetes, asistencia y manejo de incidencias y gestión de las reclamaciones y la información al usuario.

VILANOVA I LA GELTRU 100 operadores comerciales que aprobaron el examen para entrar en RENFE en Catalunya ( en las taquillas) están en periodo de formación en el Museu del Ferrocarril en Vilanova. FOTO : ELISENDA PONS / Elisenda Pons / EPC

De viajar a trabajar en casa

No han tenido descanso este verano: entre finales de julio y mediados de agosto completaron tres semanas de formación remunerada en el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Desde el 18 de agosto, con el contrato ya firmado, forman parte de la plantilla de Renfe con un sueldo inicial de 20.000 euros anuales —unos 1.667 euros al mes en 12 pagas—. ¿Es suficiente para afrontar la atención al público y las incidencias diarias de Rodalies? Cuatro de los nuevos trabajadores consultados responden que sí.

Alex Ruiz, que el 4 de septiembre cumplió 37 años, llevaba 14 sirviendo cafés en los AVE con contrato externo a través de otra empresa, Serveo. Cuando salió la convocatoria, vio la ocasión perfecta de conseguir “un trabajo seguro para toda la vida”. Aprobó y pidió como primera opción la estación de Terrassa, a solo diez minutos de casa. Tras años recorriendo España e incluso Francia a toda velocidad, pero sin moverse de la cafetería del tren, siente que por fin ha llegado la hora de echar raíces en su propia ciudad.

Las 100 personas que aprobaron las pruebas como operadores comerciales durante una de las jornadas del proceso de formación, este mes de agosto, en el Museu del Ferrocarril en Vilanova. / Elisenda Pons

Tensión y ayuda

En la taquilla de la estación de Sants se acaba de incorporar también Paula Cervero, valenciana de 31 años que tras muchos ejerciendo como periodista autónoma ha elegido pasarse a la atención al público en Renfe. “La gente cabreada no me da miedo, si tratas bien a las personas se acaban tranquilizando”, explica. Aprobó los exámenes y se acaba de trasladar de su ciudad a un piso en Barcelona. “Me gusta el trato con la gente y este es un trabajo extremadamente dinámico, tienes que responder a todo tipo de casos, las horas pasan muy rápido”, constata.

Esta es la primera convocatoria específica para Catalunya y también la primera en la que contrata directamente Renfe, y no su filial LogiRail bajo condiciones laborales distintas, lo que ha generado críticas sindicales. El objetivo, explica la operadora, es consolidar equipos con plazas fijas, especialización y formación propia, en lugar de cubrir vacantes con rotaciones internas. Y aunque Rodalies suele ser sinónimo de frustración para muchos viajeros por las incidencias de la red, para otros significa una oportunidad de empleo seguro, aunque también muy movido.

Cada día "algo distinto"

“Aquí nunca paras, cada día pasa algo distinto”, cuenta Cristina Ponte, malagueña de 38 años que vive en Cubelles. Educadora social en paro, optó por “un trabajo más estable” en las taquillas de Sant Vicenç de Calders. Con un maquinista de profesión en casa, asegura que sabía dónde se metía: “Hay tensión, pero cuando los usuarios se desahogan, agradecen la ayuda. La gente no está enfadada contigo, sino con el servicio”, asiente.

Virginia Cardona, de 40 años, también buscaba estabilidad tras cerrar su centro de estética en la pandemia. Ahora atiende en la estación de Vilanova i la Geltrú. “Somos la cara visible de Renfe. Tocan quejas, pero también se crean vínculos con la gente que ves a diario”, explica. Los nuevos empleados tienen claro su papel: hacer más llevadero el viaje y resolver los problemas a quienes están al otro lado de la ventanilla. Aunque reconocen que no pueden solucionar retrasos ni levantar nuevas vías.