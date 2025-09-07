Restaurantes
Si te llamas Nuria, puedes cenar gratis en estos restaurantes de Barcelona: solo este día
Varios locales se apuntan a una campaña para homenajear a su fundadora
Neus Castellet
El grupo de cinco restaurantes Familia Nuri ha anunciado una novedosa campaña para atraer clientes: invitará a todas 'nurias' a cenar gratis en algunos de sus establecimientos el lunes 8 de septiembre.
Será para celebrar el día de la Virgen de Nuria, una iniciativa que, en realidad, ya se ha convertido en una tradición anual para el día de la virgen.
Una cena gratuita
La promoción será válida en los restaurantes Ca la Nuri, del Paseo Marítimo de la Barceloneta; el Xiroi, en el número 28 del Paseo Marítimo de la Nova Icària; el Bar Nuri, en la rambla del Poblenou, 24; y en el Nuara, en el Port Olímpic.
Para disfrutar de una la cena gratis, primero se tendrá que hacer reserva previa, mostrar el documento de identidad en la entrada del establecimiento para confirmar el nombre y llegar a partir de la hora establecida por el local.
La promoción no incluye las bebidas y la oferta no es aplicable a las reservas de grupo.
Un homenaje a la abuela Nuri
El grupo Familia Nuri cada año hace un homenaje a su abuela Nuri, la fundadora del Bar Núria, el primer establecimiento de la empresa, abierto en 1962 en Poblenou. El establecimiento fue durante más de diez años un bar de tapas tradicionales caseras, donde era habitual que la gente fuese a jugar al dominó.
Con el paso de los años, Núria y Jordi trasladaron el negocio a un pequeño local del Eixample, donde ahora sus nietos son los propietarios.
Hoy en día, lo que era solo un bar popular de barrio se ha convertido en un grupo de restauración de cinco locales.
Para celebrar el legado de su abuela, con quien empezó todo, el dia 8 de septiembre, el día de la Virgen de Nuria, todas las 'nurias'tendrán cena gratuita.
