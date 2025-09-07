Urbanización
El Ayuntamiento de Barcelona pacifica un entorno escolar en el Turó de la Peira
Las obras, que han supuesto una inversión de 900.000 euros, se completarán en otoño con la plantación de árboles y más vegetación
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado la pacificación del entorno de la escuela Amor de Dios, en el barrio del Turó de la Peira, en el distrito de Nou Barris, en una actuación impulsada por el Plan de Barrios y que ha consistido en la creación de una nueva plaza, con bancos y una zona de juegos infantiles, en la esquina de las calles de Travau y de Canfranc, según ha informado el consistorio este domingo.
Estas obras, que están pendientes de completarse en otoño con la plantación de más ejemplares de árboles y vegetación, comenzó el pasado febrero y supone una inversión cercana a los 900.000 euros. En el mismo proyecto se ha ampliado la acera de la calle de Travau y se ha habilitado la plataforma única en la esquina entre Travau y la calle de Canfranc. Así pues, se ha creado una nueva placita que da respuesta a las necesidades de las familias en los momentos de entrada y salida del centro educativo. El ayuntamiento ha instalado en este espacio nuevo mobiliario urbano para descansar y una zona de juegos infantiles.
En palabras del concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, "esta actuación responde a una prioridad clara del distrito: pacificar los entornos escolares y ganar espacios públicos de calidad que mejoren la vida cotidiana de las familias y de los alumnos. Queremos que la escuela Amor de Dios y su entorno dispongan de un espacio seguro, accesible y verde". "Con esta transformación -agrega Marcé- no solo mejoramos la accesibilidad y la conectividad urbana, sino que también dinamizamos el espacio y potenciamos las relaciones sociales y comunitarias en el barrio del Turó de la Peira".
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
- Archivada la querella contra Albiol que le acusaba de vulnerar datos médicos de una persona sin hogar de Badalona
- La Generalitat exige más documentación para investigar al colegio de Terrassa acusado por familias de una deriva ultracatólica