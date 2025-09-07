El Ayuntamiento de Barcelona pacifica un entorno escolar en el Turó de la Peira

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado la pacificación del entorno de la escuela Amor de Dios, en el barrio del Turó de la Peira, en el distrito de Nou Barris, en una actuación impulsada por el Plan de Barrios y que ha consistido en la creación de una nueva plaza, con bancos y una zona de juegos infantiles, en la esquina de las calles de Travau y de Canfranc, según ha informado el consistorio este domingo.

Estas obras, que están pendientes de completarse en otoño con la plantación de más ejemplares de árboles y vegetación, comenzó el pasado febrero y supone una inversión cercana a los 900.000 euros. En el mismo proyecto se ha ampliado la acera de la calle de Travau y se ha habilitado la plataforma única en la esquina entre Travau y la calle de Canfranc. Así pues, se ha creado una nueva placita que da respuesta a las necesidades de las familias en los momentos de entrada y salida del centro educativo. El ayuntamiento ha instalado en este espacio nuevo mobiliario urbano para descansar y una zona de juegos infantiles.

En palabras del concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, "esta actuación responde a una prioridad clara del distrito: pacificar los entornos escolares y ganar espacios públicos de calidad que mejoren la vida cotidiana de las familias y de los alumnos. Queremos que la escuela Amor de Dios y su entorno dispongan de un espacio seguro, accesible y verde". "Con esta transformación -agrega Marcé- no solo mejoramos la accesibilidad y la conectividad urbana, sino que también dinamizamos el espacio y potenciamos las relaciones sociales y comunitarias en el barrio del Turó de la Peira".