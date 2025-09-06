Sant Feliu redibuja su futuro tras el soterramiento de las vías de tren con un nuevo 'ecodistrito'

El soterramiento de las vías de tren es una reclamación histórica de vecinos de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach y Sant Feliu de Llobregat. Tras décadas demandando estos entierros ferroviarios, estas dos últimas ciudades han visto cómo sus deseos han empezado a materializarse. Es, sobre todo, el caso de Sant Feliu, donde ya se han llevado a cabo más del 90% de las obras. Un escenario que, más allá de eliminar la gran barrera que divide los barrios de la capital del Baix Llobregat, brinda una oportunidad a la localidad para transformarse e idear el Sant Feliu del mañana. Para ello, el gobierno local —integrado por PSC, Tots Som Sant Feliu y Veïns per Sant Feliu— apuestan por un 'ecobarrio' que prevé desarrollar en los más de 120.000 metros cuadrados que pronto quedarán liberados con el adiós de las vías de tren.

Para el ejecutivo municipal, este nuevo eje central que debe emerger en los próximos años debe ser un “motor de cohesión y desarrollo” que dé lugar a un “ecodistrito innovador y sostenible” en el corazón de Sant Feliu. “No es solo una operación urbanística. Y sería un error pensar en un urbanismo, espacios verdes, movilidad y equipamientos con la mirada actual”, señala en declaraciones a este diario la alcaldesa de Sant Feliu, Lourdes Borrell (PSC). La propia Borrell apunta que trabajan también de la mano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que el nuevo centro urbano disponga de más de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, viviendas y equipamientos proyectados, todos ellos “sostenibles” y con la menor huella de carbono posible.

Remarca también Borrell la importancia de la gestión del agua en el actual contexto de emergencia climática y planificar grandes depósitos subterráneos que puedan almacenarla, así como permitir su uso para el riego. Pero también que, en el otro extremo, sean capaces de canalizar las fuertes precipitaciones que dejan fenómenos meteorológicos como la DANA, cada vez más frecuentes en la costa mediterránea. Según Borrell, la idea es que las innovaciones que traiga consigo el 'ecodistrito' terminen por repercutir también en los demás barrios de la ciudad. Un conjunto de propuestas que el consistorio ha trabajado con la ‘startup’ estadounidense Aretian Urban Analytics and Design, liderada por el urbanista Ramon Gras.

El proyecto tiene que terminar de definirse y tardará aún unos años en ser una realidad. Aunque hay algunas zonas en las que se podrá empezar a trabajar algo antes, la alcaldesa confía en poder aprobar el planeamiento, así como los distintos convenios que requieran los trabajos antes de que termine el actual mandato, es decir, a mitad de 2027, aunque no descarta que algunos trámites se prolonguen hasta el próximo. En cualquier caso, el ejecutivo tiene puesta la mirada en el Sant Feliu de 2030.

Vecinos de Sant Feliu de Llobregat cruzan las vías dle tren por un paso a nivel. / Jordi Cotrina

El actual equipo de gobierno de Sant Feliu cuenta con mayoría absoluta, algo que permite prever que los proyectos que lleven al Pleno terminarán aprobados. No obstante, los principales grupos de la oposición, Comuns y ERC —que gobernaron la ciudad en el anterior mandato—, han mantenido un perfil más critico con el plan y, entre otras cuestiones, han advertido de una posible "saturación de servicios" por la ubicación de las nuevas viviendas previstas o han reprochado que el ejecutivo no haya contado con ellos para el plan y aplique modificaciones a la consulta ciudadana ganadora del 2021.

Una oportunidad histórica

Sant Feliu de Llobregat, como tantas otras urbes a lo largo de la conurbación de Barcelona, vivió una gran transformación entre la década de los 60 y 80, en pleno ‘desarrollismo’ franquista. Entre esos años, la capital del Baix llegó a cuadriplicar su población, situándose alrededor de los 40.000 residentes. Fue en esos años, y también en las décadas posteriores, cuando germinaron los barrios más alejados del núcleo histórico y que, hasta ahora, han permanecido separados del resto de la ciudad por el paso de la red ferroviaria.

El soterramiento de las vías supone así la posibilidad de un nuevo salto para la ciudad. Además de esos criterios de sostenibilidad, el plan prevé la construcción de entre 800 y 1.000 nuevas viviendas, entre públicas y privadas. Lo que, a su vez, supondrá que el municipio pueda crecer en unos pocos años hasta alcanzar los 50.000 habitantes. La alcaldesa de Sant Feliu avanza que la previsión actual es que el 55% de los pisos que se construyan serán protegidos. El nuevo 'ecodistrito' también contará con más de 5.000 metros cuadrados de oficinas y 7.000 de comercio.

El gobierno local de Sant Feliu reivindica el proyecto del 'ecodistrito', además de como un nuevo espacio urbano, como “una estrategia de futuro alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española”, que quiere convertir a la ciudad en “un referente de innovación urbana a escala metropolitana”. Una idea que va de la mano del desarrollo y reimpulso de sus polígonos para convertirse en un nodo de innovación y atraer nuevas empresas. Así como las nuevas posibilidades de movilidad e interconexión con el resto de la metrópolis de Barcelona que ofrece el soterramiento y que también acompañará la prolongación del tranvía hasta el núcleo urbano.

De hecho, Borrell explica también que su gobierno trabaja para tener listo un nuevo plan de movilidad entre finales de 2025 y principios del 2026 que repiense la movilidad de la ciudad, ya sin la barrera de las vías. Es decir, con una mayor facilidad para ir de lado a lado de la ciudad. “La ciudad se puede permitir estos grandes cambios porque está preparada”, zanja Lourdes Borrell, quien reivindica la preparación tecnológica con la que cuenta la ciudad desde hace años.